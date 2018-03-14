Долгосрочная договоренность или тайм-аут. Итоги коалиционного кризиса

Сразу после голосования по закону о призыве, Кнессет приступил к обсуждению проекта государственного бюджета на 2019 год. Это обсуждение продлится без перерыва до позднего вечера 14 марта или до раннего утра 15 марта.

Ожидается, что бюджет будет утвержден, так как в коалиции нет серьезных разногласий по его параграфам. В настоящий момент лишь двое депутатов от "Ликуда" – Иегуда Глик и Орен Хазан – угрожают голосовать против бюджета. Глик мотивирует это тем, что правительство не выделяет достаточно средств на борьбу с курением, а Хазан пояснил, что проголосует против в знак протеста против решения комиссии по этике отстранить его на шесть месяцев от парламентской деятельности.

В Кнессете отмечают, что с момента вступления в должность министр финансов Моше Кахлон успешно утвердил бюджеты четырех лет. Если Кнессет поддержит проект бюджета на 2019 год, Кахлон установит своеобразный рекорд, так как до него ни одному министру финансов не удавалось утвердить за каденцию бюджеты на пять лет.

Кахлона считают одним из победителей коалиционного кризиса, завершившегося накануне. Лидер "Кулану" требовал не увязывать дискуссию по закону о призыве с утверждением бюджета и предупредил, что покинет коалицию, если он не будет принят до окончания сессии. Его требование стало фактором, определившим необходимость разрешить кризис в кратчайший срок.

Еще одним победителем завершившегося кризиса считается министр обороны Авигдор Либерман. На протяжении девяти дней внутрикоалиционного конфликта он заявлял, что вся фракция НДИ, включая министра Софу Ландвер, проголосует против законопроекта о призыве, даже если это приведет к увольнению министра по делам алии и интеграции и выходу партии НДИ из состава правительственной коалиции. "Для того, чтобы отстоять свои принципы, мы были готовы идти до конца – включая отказ от министерских постов. Мы не испугались ничьих угроз и доказали, что наши слова не расходятся с делами", – заявил после завершения кризиса министр обороны.

Лидеры "Байт Иегуди" Нафтали Беннет и Айелет Шакед также заработали политические очки в результате этого кризиса. С самого начала они выступали против досрочных выборов, заявляя, что для роспуска парламента нет никаких оснований. В Кнессете утверждают, что Беннет отказался поддержать предложение премьер-министра по проведению выборов в конце июня. Министр юстиции Айелет Шакед вела почти непрерывные переговоры со всеми участниками кризиса, пытаясь отыскать почву для компромисса. "Пройдет время, и все узнают какую гигантскую работу проделала Айелет Шакед, спасая правое правительство, падение которого могло привести к поражению всего национального лагеря", – заявили в окружении министра юстиции.

Серьезное поражение в результате этого кризиса потерпела фракция "Яадут а-Тора". Главное требование ашкеназских ультраортодоксов – утвердить закон о призыве в трех чтениях еще до голосования по бюджету – не было удовлетворено. Кроме того, "харедим" согласились на то, что окончательный вариант законопроекта будет представлен комиссией министерства обороны.

Кризис продемонстрировал и серьезные противоречия, существующие между партиями "Агудат Исраэль" и "Дегель а-Тора", формирующими блок "Яадут а-Тора". Депутаты от "Агудат Исраэль" занимали гораздо более агрессивную позицию, чем "Дегель а-Тора". В ультраортодоксальной среде не исключают, что результатом этого кризиса может стать раскол блока и объединение "Дегель а-Тора" с ШАС перед следующими выборами. Партия сефардских ультраортодоксов, балансирующая по всем опросам на грани электорального барьера, выступала против досрочных выборов. Министр внутренних дел Арье Дери и бывший министр строительства Ариэль Атиас принимали активное участие в переговорах. "Я хочу поблагодарить своих партнеров по коалиции, проявивших ответственность в решающий момент, и позволивших нынешнему социально ориентированному правительству продолжить работу ", – заявил Дери вечером 13 марта.

Даже после разрешения кризиса осталось неясным, чего именно хотел глава правительства Биньямин Нетаниягу. Вечером 13 марта источник в коалиции сказал корреспонденту NEWSru.co.il, что премьер-министр лишь в последний день начал предпринимать активные попытки разрешить кризис. "Он увидел, что "Байт Иегуди" и "Кулану" возражают против досрочных выборов и решил не распускать Кнессет, опираясь на голоса оппозиции, которая к тому же не обещала ему поддержки", – сказал источник. По мнению большинства политиков и журналистов, глава правительства хотел пойти на досрочные выборы, но был вынужден отказаться от реализации этого намерения. Премьер-министру пришлось отказаться и от требования к НДИ дать обязательство поддержать нынешний проект закона о призыве во втором и третьем чтениях.

Согласно условиям соглашения, сразу после возвращения Кнессета с пасхальных каникул в конце апреля начнется обсуждение законопроекта о призыве в первом, втором и третьем чтениях. Окончательная редакция законопроекта должна быть приемлема для всех фракций коалиции. "Всем понятно, что вопрос о призыве приведет к развалу коалиции, вопрос лишь в том, когда это произойдет", – сказал корреспонденту NEWSru.co.il один из депутатов от фракции "Яадут а-Тора".

Материал подготовил политический обозреватель NEWSru.co.il Габи Вольфсон





