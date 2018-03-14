Мошенничество с пенсионным счетом: программистка обнаружила, что "работала уборщицей"

Т., работающая программистом в одной из израильских компаний, получила в 2017 году ежегодный отчет от страховой компании, в которой ведется ее пенсионный счет. Ознакомившись с отчетом, Т., к своему удивлению, обнаружила, что в 2015-2016 годах за нее делались пенсионные отчисления компанией по уборке, действующей в другом районе страны и даже открыла на ее имя фонд повышения квалификации.

Связавшись со страховой компанией Т. выяснила, что она не только работала в неизвестной ей фирме уборщицей, но и успела уволиться и забрать накопленные ею средства.

Предоставленные страховой компанией документы показали, что неизвестная женщина получила доступ к пенсионному счету Т. с помощью обмана системы идентификации клиентов при удаленном доступе и подделки копии удостоверения личности Т.

Причем подделка требовалась довольно низкого уровня, поскольку посылалась только черно-белая ксерокопия, требующая умения работы с редактором картинок. На поддельной копии, предоствленной Т. страховой компанией, была фотография другой женщины. Также были заменены дата и место выдачи удостоверения личности и вместо настоящей фамилии Т. была указана ее девичья фамилия.

К счастью, на пенсионном счету Т. не было средств, которые можно было бы снять без санкции ее настоящего работодателя или налогового управления (компенсацию за увольнение с предыдущего места работы она забрала вовремя).

Т. обратилась в полицейский участок Ришон ле-Циона, подав жалобу на мошенничество, хищение личности с целью мошенничества и подделку документов. Однако через два месяца отдел по борьбе с мошенничеством Тель-Авивского округа полиции уведомил Т. о закрытии дела, поскольку "личность преступника не установлена".

Дело было закрыто несмотря на то, что в документах, присланных мошенницей в страховую компанию для получения денег, фигурировали ее контактные данные, а простая проверка указанного номера телефона в Google приводила на страницы мошенницы в социальной сети Facebook с указанием ее нового места работы.

Более того, то же место работы (одно из тель-авивских кафе) фигурирует в данных Института национального страхования как параллельное место работы Т.

В начале 2018 года Налоговое управление потребовало от Т. доплаты подоходного налога за работу в двух местах. После длительного разбирательства в управлении признали, что речь идет о мошенничестве и выразили готовность закрыть дело.

Однако, как уже указывалось выше, два параллельных рабочих места фигурируют и в деле Т. в Институте национального страхования.

После обращения Т. в редакцию NEWSru.co.il (копии документов, о которых идет речь выше, и схема взлома системы удаленной аутентификации хранятся в редакции) мы направили запрос в полицию Тель-Авивского округа и в управление по надзору над рынком страхования и пенсионных накоплений.

Пресс-служба полиции прислала реакцию следующего содержания: "Полиция круглый год упорно и непрерывно борется с подделкой документов во всех ее проявлениях. Только в прошлом месяце в Холоне была обнаружена тайная мастерская по подделке документов, в которой были задержаны трое иностранных граждан. После судебного процесса все трое были выдворены из страны. По поводу вашего обращения, полиция предприняла ряд действий для поиска мошенницы. По мере надобности полиция окажет госпоже Т. необходимую помощь в улаживании ее проблем с различными органами, такими как Налоговое управление и Институт национального страхования, чтобы ее права не были ущемлены. Совместно с другими структурами полиция продолжит заниматься поиском и наказанием преступников, как подделывающих документы, так и пользующихся поддельными документами".

В тот же день представитель полиции связался с Т. и сообщил о возобновлении расследования и о том, что полиция свяжется по данному делу с Ведомством национального страхования. Также Т. была предоставлена справка, что она стала жертвой подделки документов.

Управлению по надзору над рынком страхования и пенсионных накоплений было предложено ответить на три вопроса:

- Одинакова ли система верификации клиентов при удаленном доступе для всех пенсионных касс/фондов?

- Насколько часты подобные случаи мошенничества?

- Застрахованы ли пенсионные вклады на случай мошенничества?



По прошествии нескольких дней, на момент публикации реакции управления не последовало.

Комментарий адвоката Ави Твизера из фирмы "Твизер и партнеры"

"В данной ситуации есть два аспекта – уголовный и гражданский. По поводу уголовного аспекта – оптовое закрытие полицией дел без должного расследования обязано быть предметом публичной критики. Закрытие дел так, как это было сделано в данном случае, может вызвать только сожаление.

В принципе, закрытие дела может быть оспорено подателем жалобы у вышестоящего офицера, а если и это не поможет, то можно инициировать частное обвинение ("Ковлана плилит"), выступив обвинителем в уголовном процессе вместо государства. То есть частный человек должен заменить собой государство и полицию. К сожалению, в нашей стране человек, столкнувшийся с таким видом криминала, оказывается в проблематичной ситуации, поскольку полиция не торопится помочь. Разумеется, если ты публичная фигура, полиция сработает быстро, но если ты простой человек и стал жертвой подобного мошенничества, то у тебя серьезные проблемы.

И защититься от этого очень сложно. Один из моих самых больших страхов – обнаружить, что кто-то, на чье имя оформил квартиру, оказался мошенником, подделавшим чужие документы.

Разумеется, стоит следить за своим удостоверением личности, не терять его, однако, как мы видим, в этом случае была подделана копия, которая могла быть сделана для кого угодно.

И тут мы подходим к гражданскому аспекту: облегчение доступа к услугам ведет не только к их улучшению, экономии средств и сохранению экологии, но и иногда облегчает жизнь мошенникам за счет честных граждан. Можно конечно полностью запретить удаленное обслуживание, требуя от всех являться лично и предъявлять документы для проверки, однако это обойдется государству и его жителям очень дорого. Поэтому соблюдается некий баланс. Возможно, необходимо вложение средств в более качественные механизмы проверки, те или иные дополнительные меры, но у перехода к передовым технологиям и облегчения жизни граждан в целом есть своя цена для отдельных граждан.

И тут мы снова возвращаемся к вопросу работы полиции, которая должна делать свою работу лучше, создавая эффект сдерживания. Когда полиция хочет, она умеет работать. Только на днях они очень быстро вычислили преступника, укравшего видеозаписи из примерочной, на которых засняты знаменитости. Надо, чтобы она делала это не только для знаменитостей".

Материал подготовил Михаил Шафранов





