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В Израиле

Взрыв газа привел к обрушению дома в Ашдоде, есть пострадавшие

время публикации: 19:22 | последнее обновление: 20:12 блог версия для печати фото
Взрыв газа привел к частичному обрушению дома в Ашдоде, есть пострадавшие
Взрыв газа привел к частичному обрушению дома в Ашдоде, есть пострадавшие

В 19:08 поступила первая информация о том, что на улице Мартина Бубера в Ашдоде прогремел взрыв.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в результате взрыва произошло частичное обрушение одноэтажного жилого дома. Предположительно, речь идет о взрыве газовых баллонов, находившихся рядом с домом.

Число пострадавших в этом инциденте, возможно, будет расти.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом", прибывшие на место происшествия, передали, что в результате взрыва пострадали два человека. Состояние 30-летнего мужчины, получившего множественные травмы и ожоги, оценивается как критическое. 50-летний мужчина, получивший травмы конечностей, по оценкам парамедиков, находится в тяжелом состоянии.

По словам парамедиков, взрыв полностью уничтожил здание. Пожарные помогали медикам извлечь из-под обломков пострадавших. После чего мужчины на "скорых" были доставлены в городскую больницу "Асута".

На месте происшествия продолжают работать спасатели, которые должны убедиться, что под обломками нет других людей.

Информация уточняется.



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