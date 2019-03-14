Отношение русскоязычных избирателей к Ганцу. Опрос NEWSru.co.il

В конце декабря 2018 года, вскоре после объявления о досрочных выборах в Кнессет 21-го созыва бывший начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Бени Ганц зарегистрировал партию "Хосэн ле-Исраэль" и заявил, что идет на выборы во главе этой партии. Начался сложный период переговоров об объединении с другими политическими партиями и движениями, в ходе которых отвергались союзы с Ципи Ливни и Яиром Лапидом, обсуждалось принятие в ряды новой партии представителей "Сионистского лагеря", велись переговоры с партией "Гешер".

При этом в течение длительного времени сам Ганц хранил молчание, прервав его только на третьей неделе после регистрации партии и заявив, что он будет добиваться изменения закона о национальном государстве (хок леом). Спустя еще неделю партия "Хосен ле-Исраэль" озвучила свою концепцию в сфере внешней политики и безопасности, Ганц заговорил об обороне страны и мирном урегулировании.

В конце января было объявлено об объединении "Хосэн ле-Исраэль" с партией ТЭЛЕМ, созданной еще одним бывшим начальником генштаба – Моше Яалоном. В этом блоке Ганц оказался "старшим партнером". Но опросы показали, что созданный блок конкурирует, прежде всего, с центристской партией "Еш Атид", а не с правящей партией "Ликуд".

21 февраля, после длительных и сложных переговоров, было объявлено о создании нового блока "Кахоль Лаван", в который вошли партии "Хосэн ле-Исраэль", ТЭЛЕМ и "Еш Атид". Бени Ганц и Яир Лапид договорились о ротации на посту премьер-министра в случае победы на выборах, в рамках достигнутого соглашения Ганц получил приоритет и право занимать пост главы правительства первые два с половиной года. Этот блок, к которому присоединились еще один бывший начальник генштаба Габи Ашкенази и бывший лидер объединения профсоюзов "Гистадрут" Ави Нисанкорен, стал лидером опросов общественного мнения. Но остается неясным, каким образом лидеры "Кахоль Лаван" смогут создать коалицию, которая наберет более 60 депутатских мандатов.

Бени Ганц для многих избирателей остается непонятной фигурой. Политического опыта у него нет: речь идет и об опыте руководства политической партией, и об опыте управления государством. Блок "Кахоль Лаван" представил свою программу, которая вызывает множество вопросов. Но главное: в Ганце видят единственную реальную альтернативу Биньямину Нетаниягу, десять лет подряд занимающему пост премьер-министра.

Напомним, что пост начальника генштаба Бени Ганц занимал в 2011-2015 годах. За этот период в секторе Газы были проведены две масштабные военные операции: "Облачный столп" (2012) и "Нерушимая скала" (2014). Оценка результатов этих операций противоречива. При нем, по данным зарубежных СМИ, ЦАХАЛ начал атаковать объекты "Хизбаллы" и Ирана на территории Сирии – в тот период, как правило, Израиль не брал на себя ответственность за такие атаки.

У генерал-лейтенанта запаса Бени Ганца есть степень бакалавра Тель-Авивского университета (в области истории) и степень магистра Хайфского университета (в области политологии). Помимо этого, он окончил Командно-штабной колледж и Колледж национальной безопасности Армии обороны Израиля, а также Университет национальной обороны в США (в области управления национальными ресурсами). У Ганца есть некоторый опыт управления бизнесом.

Редакция NEWSru.co.il проводит опрос, целью которого является выявление отношения русскоязычных избирателей к Бени Ганцу и блоку "Кахоль Лаван".

Внимание: опрос предназначен только для граждан Израиля

Отношение русскоязычных избирателей к Ганцу. Принять участие в опросе

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