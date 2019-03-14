"Цева адом" в центре Израиля, были слышны взрывы

В 21:05 в центре Израиля прозвучали сирены "Цева адом". Вскоре после этого было слышно несколько взрывов.

Сирена и взрывы были слышны в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Гиватаиме, Ришон ле-Ционе, Бат-Яме, Холоне и других городах Гуш Дана.

Жители северного Тель-Авива говорят, что не слышали сирену, но взрывы были слышны.

12-й канал ИТВ сообщал, что в сторону Гуш-Дана были запущены из сектора Газы две ракеты, одна из которых была сбита системой ПРО "Железный купол".

Жители Газы подтверждают факт запуска одной или нескольких ракет из сектора в северном направлении. Maan сообщает о запуске трех ракет.

В 21:23 ЦАХАЛ подтвердил: из Газы в сторону Тель-Авива были выпущены две ракеты. По предварительным данным, были выпущены ракеты "Фаджар" иранского производства.

В 22:10 пресс-служба ЦАХАЛа передала, что во время ракетного обстрела Тель-Авива из сектора Газы система ПРО не была задействована. Подтверждается запуск из Газы двух ракет. Место их падения не называется.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что после ракетного обстрела Тель-Авива из сектора Газы, во время которого были слышны сирены и несколько взрывов, пяти гражданам потребовалась помощь медиков для выведения из состояния нервного шока и, в одном случае, для помощи при сердечном приступе. При этом в потребовалась госпитализация одного пострадавшего, мужчины примерно 50 лет. В МАДА отмечают, что раненых в результате обстрела не было.

Около 21:30 мэр Тель-Авива Рон Хульдаи сообщил, что работники муниципалитета откроют бомбоубежища. Мэр Ришон ле-Циона Раз Кинстлих также распорядился открыть городские бомбоубежища. Управление тылом пока такого рода распоряжений не публиковало.

Палестинское агентство Maan передает, что ракетный обстрел центра Израиля, в том числе Тель-Авива, по всей видимости, осуществили из Газы боевики "Бригад Эль-Кудса", боевого крыла "Исламского джихада". Формальных заявлений об ответственности за этот обстрел "Исламский джихад" пока не делал. Отмечается, что обстрел был осуществлен во время переговоров представителей египетской разведки с руководством ХАМАСа, проходивших в Газе.

Представитель террористической организации "Исламский джихад" в Газе Дауд Шихаб заявил, что заявления о причастности представляемой им группировки к ракетному обстрелу Тель-Авива безосновательны, передает "Палестинский информационный центр".

Представитель "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) заявил, что бригады непричастны к ракетному обстрелу Тель-Авива, осуществленному вечером 14 марта.

В заявлении, цитируемом хамасовским "Палестинским информационным центром", сказано, что обстрел, по всей видимости, был осуществлен враждебной ХАМАСу структурой, стремящейся сорвать переговоры с египтянами. Возможно, речь идет о подразделении "Исламского государства".

Представитель ЦАХАЛа заявил, что ХАМАС несет ответственность за любые действия, осуществляемые боевиками из сектора Газы.

Телеканал "Аль-Арабия" передает: "ХАМАС эвакуирует своих людей со всех военных объектов". "Аль-Арабия" также, что делегация представителей египетской разведки, находящаяся в Газе, пытается отговорить руководство Израиля от ответного удара после ракетного обстрела Тель-Авива.

После ракетного обстрела центра Израиля из сектора Газы премьер-министр Биньямин Нетаниягу созвал экстренное совещание военно-политического кабинета в комплексе "Кирия" в Тель-Авиве.

Отметим, что речь идет о первом ракетном обстреле Тель-Авива из Газы с августа 2014 года, после завершения антитеррористической операции "Нерушимая скала".

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2019 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2019-й год.

Март. 4 обстрела. 5 ракет. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет (по состоянию на 14 марта).

Февраль. 2 обстрела. 1 ракета. Пострадавших нет.

Январь. 2 обстрела, 2 ракеты. 1 ракета сбита системой ПРО. Пострадавших нет.

2018-й год. 302 обстрела, 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, 61 раненый.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет - 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





