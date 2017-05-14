"Зажигалка" времен неолита: редкая находка в районе Бейт-Шемеша

В ходе археологических раскопок около пересечения 38-й трассы с улицей Вирджиния, в Рамат Бейт Шемеш были обнаружены предметы быта периода неолита, возраст которых около 9 тысяч лет.

Представитель Управления древностей Ана Эйрих Роз особое внимание обращает на камень с двумя отверстиями и желобами, который, по всей видимости, использовался для добывания огня. Она подчеркивает, что подобные приспособления применяются некоторыми племенами до сих пор.

"Древняя зажигалка" была найдена около Бейт-Шемеша на минувшей неделе. Подобные находки весьма редки. Ранее были найдены всего 10 таких предметов.

Кроме того, на месте раскопок нашли кремневый наконечник стрелы или копья, другие кремневые изделия, кости животных и т.д.

Находки периода неолита в последние годы делали не только около Бейт-Шемеша, но также в Галилее, в Изреэльской долине и других регионах современного Израиля. В марте этого года сообщалось об обнаружении самого древнего образца наскальной резьбы на дольмене в Галилее среди всех известных на Ближнем Востоке. Ранее неподалеку были найдены запасы бобовых, датируемые тем же периодом.