14 мая 2017 г.
последняя новость: 13:05
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:03 Либерман: полиция должна очень серьезно отнестись к сожжению чучела солдата
10:53 Сотрудница яслей, подозреваемая в причастности к смерти младенца в Тире, отпущена под домашний арест
10:44 Празднование Лаг ба-Омера на горе Мерон: сотни пострадавших
10:40 Умер основатель "Исламского движения" шейх Дарвиш
10:14 Житель Лода признан виновным в убийстве бывшей жены и ее сожителя
10:08 "Зажигалка" времен неолита: редкая находка в районе Бейт-Шемеша
09:56 Житель Тайбе лишил свободы своего брата, желавшего призваться в ЦАХАЛ и пройти гиюр
09:43 Перед приездом в Израиль Дональда Трампа в коалиции разразился скандал
08:57 Maan: более полутора тысяч заключенных продолжают голодовку
08:25 Канцелярия Нетаниягу резко раскритиковала Иорданию за реакцию на теракт в Иерусалиме
В Израиле

"Зажигалка" времен неолита: редкая находка в районе Бейт-Шемеша

время публикации: 10:08 | последнее обновление: 10:45 блог версия для печати фото
"Зажигалка" времен неолита: редкая находка в районе Бейт-Шемеша
Наконечник стрелы или копья
Во время археологических работ в районе Бейт-Шемеша
ВСЕ ФОТО

В ходе археологических раскопок около пересечения 38-й трассы с улицей Вирджиния, в Рамат Бейт Шемеш были обнаружены предметы быта периода неолита, возраст которых около 9 тысяч лет.

Представитель Управления древностей Ана Эйрих Роз особое внимание обращает на камень с двумя отверстиями и желобами, который, по всей видимости, использовался для добывания огня. Она подчеркивает, что подобные приспособления применяются некоторыми племенами до сих пор.

"Древняя зажигалка" была найдена около Бейт-Шемеша на минувшей неделе. Подобные находки весьма редки. Ранее были найдены всего 10 таких предметов.

Кроме того, на месте раскопок нашли кремневый наконечник стрелы или копья, другие кремневые изделия, кости животных и т.д.

Находки периода неолита в последние годы делали не только около Бейт-Шемеша, но также в Галилее, в Изреэльской долине и других регионах современного Израиля. В марте этого года сообщалось об обнаружении самого древнего образца наскальной резьбы на дольмене в Галилее среди всех известных на Ближнем Востоке. Ранее неподалеку были найдены запасы бобовых, датируемые тем же периодом.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 апреля 2017 г.
Реконструкция древней Кейсарии: город вновь бросает вызов Иерусалиму
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 марта 2017 г.
Загадка галилейского дольмена: рисунок, не имеющий аналогов в истории
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 ноября 2016 г.
Ханаанский "Мыслитель": за четыре тысячелетия до Родена
// NEWSru.co.il // В Израиле // 23 ноября 2015 г.
Открытие в Галилее заставило пересмотреть представление о рационе древних жителей Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 ноября 2012 г.
Находки в Изреэльской долине: детективная история периода неолита. ФОТО
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 августа 2012 г.
Израильские археологи обнаружили статуэтки, возраст которых составляет 9500 лет







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 14 мая 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017