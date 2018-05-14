В Иерусалиме проходит торжественная церемония открытия посольства США

В 16:00 в Иерусалиме началась торжественная церемония по случаю переноса посольства США из Тель-Авива в столицу Израиля. На мероприятии, которое началось с выступления посла США Дэвида Фридмана, присутствуют 800 человек: политики, законодатели, дипломаты, раввины, христианские священники.

После приветственной речи посла США благословения произнесли раввин и священник. Затем выступил заместитель государственного секретаря Джон Салливан. Еще одним выступающим с американской стороны был советник и зять президента США Джаред Кушнер. На церемонии выступят также президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

На камне, установленном возле посольства, выгравирован герб США, а также благодарственная надпись в адрес президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

Американские дипломаты и политики в своих речах подчеркивали главную мысль: перенос посольства в Иерусалим не является препятствием к миру, а наоборот открывает новые возможности перед всеми ближневосточными игроками.

Президент США Дональд Трамп, на приезд которого в Израиле надеялись до последний минуты, прислал двухминутное приветственное видео. Президент США в своем видеообращении еще раз подчеркнул, что это должно было случиться намного раньше. "Израиль независимое государство и, как другие независимые государства, имеет право само определять, где будет находиться его столица. Израиль выбрал Иерусалим".

Дональд Трамп также подчеркнул, что его страна остается верной данным ранее обещаниям и будет прилагать усилия для достижения мира в регионе. США также обязываются сохранить статус-кво Храмовой горы и святых мест.

Церемония организована посольством США. Приглашения на церемонию получили лишь члены высшего представительского корпуса (סגל א), а также главы парламентских фракций Кнессета. Лидер МЕРЕЦ Тамар Зандберг заявила, что не примет участия в церемонии.

Более двух тысяч полицейских и бойцов пограничной полиции МАГАВ будут обеспечивать безопасность в столице во время церемонии. Пешие и конные полицейские будут патрулировать места возможных беспорядков. В воздух подняты вертолеты.

В это же время возле посольства проходят акции протеста левых активистов и арабов. В столкновениях с полицией участвуют около 300 человек, среди которых находятся также арабские депутаты Кнессета. Кроме того, крупные беспорядки происходят на границе Израиля и сектора Газы. Отметим, что на регламенте торжественной церемонии открытия посольства США эти события не отразились.

В то время, когда в Иерусалиме проходила церемония, Дональд Трамп в своем Twitter опубликовал сообщение: "Большой день для Израиля. Поздравляю!"





