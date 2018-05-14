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Тысячи израильтян пришли на концерт Неты Барзилай на площади Рабина в Тель-Авиве

время публикации: 19:32 | последнее обновление: 20:23 блог версия для печати фото
Тысячи израильтян пришли на концерт Неты Барзилай на площади Рабина в Тель-Авиве
Тысячи израильтян пришли на концерт Неты Барзилай на площади Рабина в Тель-Авиве
Тысячи израильтян пришли на концерт Неты Барзилай на площади Рабина в Тель-Авиве

Тысячи израильтян собрались на площади перед мэрией Тель-Авива, чтобы поприветствовать победительницу песенного конкурса "Евровидение-2018" Нету Барзилай.

Инициатива проведения концерта Неты на площади Рабина принадлежит городским властям Тель-Авива. Представители муниципалитета связались с певицей еще до ее возвращения из Лиссабона, чтобы организовать торжества в ее честь.

Вместе с Нетой Барзилай вышли на сцену участники конкурса "Евровидение" прошлых лет: Изхар Коэн, Гали Атари, Ави Толедано, Орна и Моше Дац.

За час до начала мероприятия полиция начала перекрывать улицы в центре города.

Сотни полицейских задействованы в охране порядка во время этого мероприятия, которое, как ожидается, закончится после 21:00.

Нета Барзилай вернулась из Лиссабона в 5 часов утра 14 мая. Она прилетела рейсом "Эль-Аля". Еще за границей Нета сказала журналистам, что сразу после возвращения домой она пойдет есть хумус. Пилоты "Эль-Аля" решили удивить девушку и преподнесли ей тарелку хумуса, питы и баночки с различными солениями.

На "Евровидение" исполнительница из Израиля исполнила композицию Toy и набрала 529 баллов. Второе место досталось представительнице Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego", набравшей 436 баллов. Третье место занял исполнитель из Австрии Сезар Сэмпсон с композицией "Nobody But You" (342 балла). В первую пятерку вошли также Германия (340 баллов) и Италия (308 баллов). Эстония заняла восьмое место, Молдова – десятое, Литва – 12-е, Украина – 17-е.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу опубликовал несколько поздравительных записей в социальных сетях в связи с победой израильской певицы. В твиттере, помимо поздравительных слов, он написал: "В следующем году – в Иерусалиме!"



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