На границе Газы проходит "марш возвращения": множество убитых, сотни раненых

В понедельник, 14 мая, накануне открытия посольства США в Иерусалиме на границе сектора Газы были активизированы акции протеста в рамках так называемого "марша возвращения", организованного ХАМАСом.

По оценке катарского телеканала "Аль-Джазира", в "марше" участвуют около 10 тысяч жителей сектора, предпринимаются попытки прорыва границы.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" называет сегодняшнюю акцию "великим шествием".

Агентство Safa, редакция которого находится в Газе, пишет о примерно 20 пунктах сбора участников "марша" около границы. Рядом с этими пунктами жгут автомобильные покрышки и готовятся к прорыву заградительных сооружений.

В ходе столкновений легкое ранение получил один израильский военнослужащий. Пострадавший доставлен в больницу "Барзилай" в Ашкелоне.

Свидетели говорят о том, что ситуацию вдоль границы контролируют израильские беспилотные самолеты и снайперы.

ХАМАС заявляет, что ЦАХАЛ применяет авиатехнику для поджогов приграничных территорий, чтобы не допустить прорыва границы.

ПИЦ сообщает, что 16 участников "марша возвращения" смогли прорваться в закрытую военную зону около границы Газы к северу от Бейт-Хануна.

Министерство здравоохранения Газы заявляет о 16 убитых и называет имена пятерых из них: Анас Хамдан Кудэйх (21), Мусаб Юсуф Ибрагим Абу Лайла (29), Джихад Муфид Абд аль-Муним аль-Фарра (30), Фади Абу Салах (около 30), Муса ас-Саммак "Абу Мухаммад" (сын одного из лидеров ХАМАСа).

Минздрав Газы сообщает также о десятках раненых, получивших пулевые ранения. В общей сложности, число пострадавших за сегодняшний день превысило 500 человек.

После начала "маршей" 30 марта были убиты 65 участников такого рода акций, около 9000 были травмированы (в основном, речь идет об отравлениях дымом и поражениях слезоточивым газом). Почти все погибшие были молодыми мужчинами, многие из них являлись боевиками террористических группировок.

Информация уточняется.





