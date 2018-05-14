Перед открытием посольства США силы безопасности готовятся к массовым беспорядкам

В понедельник, 14 мая, в Иерусалиме состоится церемония открытия посольства США. Церемония начнется в 16:00, и в ней примут участие 800 человек.

- Накануне открытия посольства США в Иерусалиме. Фоторепортаж

Церемония начнется с исполнения американского гимна, затем с приветственной речью выступит посол США в Израиле Дэвид Фридман, а после этого благословения произнесут раввин и священник. Затем выступит заместитель государственного секретаря Джон Салливан и будет передано видеообращение президента США Дональда Трампа. Еще одним выступающим с американской стороны будет советник и зять президента США Джаред Кушнер. На церемонии выступят также президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаниягу.

На камне, установленном возле посольства, выгравирован герб США, а также благодарственная надпись в адрес президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса.

Церемония организована посольством США. Приглашения на церемонию получили лишь члены высшего представительского корпуса (סגל א), а также главы парламентских фракций Кнессета. Лидер МЕРЕЦ Тамар Зандберг заявила, что не примет участия в церемонии.

Более двух тысяч полицейских и бойцов пограничной полиции МАГАВ будут обеспечивать безопасность в столице во время церемонии. Пешие и конные полицейские будут патрулировать места возможных беспорядков. В воздух подняты вертолеты.

Силы безопасности опасаются возможных беспорядков во время церемонии. Высший наблюдательный совет израильских арабов организует демонстрацию протеста, которая состоится напротив здания будущего посольства во время церемонии. В демонстрации примут участие и жители арабских районов Иерусалима.

В Армии обороны Израиля предполагают, что церемония открытия посольства США в Иерусалиме будет сопровождаться резкой эскалацией насилия на границе с сектором Газы.

Телеканал "Кан 11" передал, что в Иерусалиме разделяют обеспокоенность военных. В политическом руководстве Израиля полагают, что ХАМАС заинтересован в том, чтобы акции протеста, сопровождаемые беспорядками, вызвали максимально жесткую реакцию со стороны военнослужащих. Это, по мнению лидеров ХАМАСа, вынудит международное сообщество вмешаться в ситуацию. Такое вмешательство сторонних сил позволит руководству "преодолеть" спровоцированный им гуманитарный кризис в Газе.

"Кан 11" и радиостанция "Кан Бет" передали, что армия находится в состоянии повышенной готовности. Отменены все учения сухопутных войск. Дополнительные силы перебрасываются к границе с сектором Газы, также увеличена численность военнослужащих, обеспечивающих порядок в Иудее и Самарии.

Командующий Южным военным округом генерал-майор Эяль Замир встретился вечером 13 мая с главами местных советов, расположенных на границе сектора Газы. Он заверил их, что ЦАХАЛ сделает все, что необходимо для того, чтобы не допустить проникновения террористов в Израиль.

Силы безопасности полагают, что 15 мая, в "день накбы" беспорядки могут усилиться.