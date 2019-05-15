18+
16 мая 2019 г.
последняя новость: 15:21
Тесты на еврейство ничего не докажут
На Голанах была отравлена половина популяции орлов
5 вещей, которые нельзя разогревать в микроволновой печи
Трамп продолжает давить на Китай
ТОП-5 продуктов для женского либидо
Собчак признала себя нищебродом
Удлинение пениса не приносит эффекта
Семья Жанны Фриске продает имущество
Коалиционная торговля: что почем
Национальное самоуважение
Цифровое расслоение
Eдинственное решение в секторе Газа
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:21 На стройке в Петах-Тикве погиб рабочий
15:12 Предъявлено обвинение израильтянину, оплевавшему польского посла
15:09 Многоканальное телевидение для русскоязычных израильтян. Опрос
13:52 В результате запуска "огненных шаров" около границы Газы возникли лесные пожары
13:44 Мадонна подписала контракт на участие в финале "Евровидения" в Тель-Авиве
13:31 Повторное сообщение о розыске: пропал 67-летний Анатолий Винницкий из Кирьят-Тивона
12:44 Задержан четвертый подозреваемый в серии нападений на прохожих в Тель-Авиве
12:04 В Ашдоде автомобиль сбил пожилую женщину, пострадавшая в тяжелом состоянии
11:13 НДИ заявляет о поддержке нескольких предложений коалиции
11:08 Взрыв в жилой квартире в Эйлате, два человека госпитализированы в тяжелом состоянии
Загрузка...
В Израиле

В Тель-Авиве проходит первый полуфинал "Евровидения"

время публикации: 14 мая 2019 г., 22:02 | последнее обновление: 15 мая 2019 г., 03:13 блог версия для печати фото
В Тель-Авиве проходит первый полуфинал "Евровидения"
В Тель-Авиве проходит первый полуфинал "Евровидения"
В Тель-Авиве проходит первый полуфинал "Евровидения"

В выставочном центре "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве проходит первый полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2019". За право выйти в финал борются представители 17 стран.

Откроет конкурс Нета Барзилай, подготовившая новую версию песни, принесшей ей победу в прошлом году. Еще одной гостьей конкурса станет Дана Интернешенл, одержавшая победу в 1998.

Под первым номером на сцену выйдет представительница Кипра - 38 летняя Тамта Годуадзе. Под вторым номером выступает группа D mol из Черногории, затем на сцену выйдут Darude и Себастьян Рейман из Финляндии, их сменит группа Tulia из Польши.

Под пятым номером представители Словении Зала Краль и Гашпер Шантл. Под шестым номером коллектив Lake Malawi из Чехии. Под седьмым - Йоци Папаи из Венгрии, под восьмым - Зена из Белоруссии, под девятым - Невена Божович из Сербии, под десятым - Элиот из Бельгии, одиннадцатым - Ото Немсадзе из Грузии, двенадцатым - Кейт Миллер-Хайдке из Австралии, тринадцатым - группа Hatari из Исландии, четырнадцатым - Виктор Крон из Эстонии, пятнадцатым - Конан Осирис из Португалии, шестнадцатым - Катерина Дуска из Греции, семнадцатым - Серхат из Сан-Марино.

Из семнадцати участников путевку в финал получат только десять участников. Их судьбу определяет жюри и зрительское голосование.

Организаторы сообщили, что были проданы все билеты на оба полуфинала.

В то время, как выставочном центре проходит первый полуфинал, участники второго полуфинала выступают в "Деревне Евровидения" в парке Чарльза Клора. По данным мэрии Тель-Авива, на набережной собрались более 40 тысяч израильтян и гостей страны.

Мероприятия "Евровидения" проходят под усиленной охраной полиции и сил безопасности. Более 20.000 полицейских, охранников и сотрудников сил безопасности на протяжении всей недели патрулируют районы проведения мероприятий. Из полиции передали, что запрещен пронос любых видов оружия, а также проезд на электрических велосипедах и даже внос батарей для электрических видов транспорта. ЦАХАЛ усилит в эти дни контроль на КПП и в районах граничащих с Палестинской автономией, чтобы предотвратить возможные попытки терактов. 15 мая арабы будут отмечать "день Накбы", и в ЦАХАЛе полагают, что возможны беспорядки.

Дислоцированы также дополнительные батареи системы "Железный купол". Ранее представители "Исламского джихада" угрожали сорвать мероприятия "Евровидения", подвергнув район Гуш Дана ракетному обстрелу.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 мая 2019 г.
Биотуалеты для гостей "Евровидения" отодвинули на 10 метров от памятника жертвам теракта в "Дольфи"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 мая 2019 г.
На месте дискотеки "Дольфи", где погиб 21 человек, установили туалеты для гостей "Евровидения"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 мая 2019 г.
ХАМАС угрожает сорвать перемирие, если положение заключенных не изменится
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 мая 2019 г.
14 мая в Тель-Авиве состоится первый полуфинал конкурса "Евровидение"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 14 мая 2019 г.
Опубликовано предупреждение для граждан США об угрозе терактов и ракетных обстрелов в Израиле
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 мая 2019 г.
Мэр Тель-Авива считает, что на "Евровидение" приехало столько туристов, сколько ожидалось





  Rating@Mail.ru  
Четверг, 16 мая 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019