В Тель-Авиве проходит первый полуфинал "Евровидения"

В выставочном центре "Ганей Тааруха" в Тель-Авиве проходит первый полуфинал международного конкурса песни "Евровидение-2019". За право выйти в финал борются представители 17 стран.

Откроет конкурс Нета Барзилай, подготовившая новую версию песни, принесшей ей победу в прошлом году. Еще одной гостьей конкурса станет Дана Интернешенл, одержавшая победу в 1998.

Под первым номером на сцену выйдет представительница Кипра - 38 летняя Тамта Годуадзе. Под вторым номером выступает группа D mol из Черногории, затем на сцену выйдут Darude и Себастьян Рейман из Финляндии, их сменит группа Tulia из Польши.

Под пятым номером представители Словении Зала Краль и Гашпер Шантл. Под шестым номером коллектив Lake Malawi из Чехии. Под седьмым - Йоци Папаи из Венгрии, под восьмым - Зена из Белоруссии, под девятым - Невена Божович из Сербии, под десятым - Элиот из Бельгии, одиннадцатым - Ото Немсадзе из Грузии, двенадцатым - Кейт Миллер-Хайдке из Австралии, тринадцатым - группа Hatari из Исландии, четырнадцатым - Виктор Крон из Эстонии, пятнадцатым - Конан Осирис из Португалии, шестнадцатым - Катерина Дуска из Греции, семнадцатым - Серхат из Сан-Марино.

Из семнадцати участников путевку в финал получат только десять участников. Их судьбу определяет жюри и зрительское голосование.

Организаторы сообщили, что были проданы все билеты на оба полуфинала.

В то время, как выставочном центре проходит первый полуфинал, участники второго полуфинала выступают в "Деревне Евровидения" в парке Чарльза Клора. По данным мэрии Тель-Авива, на набережной собрались более 40 тысяч израильтян и гостей страны.

Мероприятия "Евровидения" проходят под усиленной охраной полиции и сил безопасности. Более 20.000 полицейских, охранников и сотрудников сил безопасности на протяжении всей недели патрулируют районы проведения мероприятий. Из полиции передали, что запрещен пронос любых видов оружия, а также проезд на электрических велосипедах и даже внос батарей для электрических видов транспорта. ЦАХАЛ усилит в эти дни контроль на КПП и в районах граничащих с Палестинской автономией, чтобы предотвратить возможные попытки терактов. 15 мая арабы будут отмечать "день Накбы", и в ЦАХАЛе полагают, что возможны беспорядки.

Дислоцированы также дополнительные батареи системы "Железный купол". Ранее представители "Исламского джихада" угрожали сорвать мероприятия "Евровидения", подвергнув район Гуш Дана ракетному обстрелу.