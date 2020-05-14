Хаос в Кнессете: приведение правительства к присяге отложено

Приведение к присяге 35-го правительства Израиля отложено на воскресенье, 17 мая. В настоящий момент прервано пленарное заседание Кнессета, в ходе которого премьер-министр Биньямин Нетаниягу должен был представить новый кабинет министров. Перерыв объявлен на неопределенный срок, так как возникли сложности с распределением министерских портфелей.

После того, как министру просвещения Рафи Перецу был предложен портфель министра по делам Иерусалима и национальных проектов взамен на его согласие покинуть блок "Ямина", выяснилось, что этот пост уже предложен депутату от "Ликуда". Перецу был предложен портфель министра по делам поселенчества без каких-либо реальных полномочий или пост министра в министерстве просвещения с полномочиями, касающимися религиозных учебных заведений. Перец отклонил эти предложения, и в его окружении заявляют, что если он не получит пост министра по делам Иерусалима, то он не войдет в правительство и, возможно, покинет политическую жизнь.

Проблемы возникли и внутри "Ликуда". Министр по делам социального равноправия Гила Гамлиэль отклонила предложение премьер-министра занять пост министра по делам высшего образования. Одновременно депутат Ави Дихтер и министр Цахи Анегби, которых Нетаниягу не пригласил на встречу и, соответственно не собирается назначать министрами, заявили, что не примут участия в заседании приведения правительства к присяге. Помимо этого, до сих пор не известно, кто займет пост министра просвещения и некоторые другие министерские должности.

На фоне хаоса, возникшего в Кнессете, источники в "Ликуде" обратились к "Кахоль Лаван" с предложением перенести заседание по приведению правительства к присяге на 17 мая.

Отменено ожидавшееся сегодня переизбрание Кнессета. Бени Ганц отозвал свое письмо об отставке с поста председателя парламента. Это решение Ганц принял после того, как стало известно, что в четверг, 14 мая, не будет приведено к присяге правительство Израиля.

Отставка Ганца должна была вступить в силу сегодня, и на посту спикера его должен был заменить Ярив Левин. Однако в связи с переносом присяги на воскресенье Ганц принял решение отложить свой уход с этой должности.

В политических кругах отмечают, что Бени Ганц опасается невыполнения Нетаниягу своих обещаний, и поэтому, если правительство приведено к присяге не будет, то он останется на посту спикера Кнессета.





