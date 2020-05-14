В четверг, 14 мая, будет приведено к присяге 35-е правительство Израиля. Заседание Кнессета начнется в 19:00, и премьер-министр Биньямин Нетаниягу представит правительство парламенту.

После него выступит сменный премьер-министр Бени Ганц, а затем глава крупной фракции, не входящей в коалицию, будущий лидер парламентской оппозиции Яир Лапид. Затем Кнессет изберет нового спикера, которым станет Ярив Левин. Голосование и присяга министров ожидаются после полуночи, так как должны пройти 24 часа с момента представления коалиционных соглашений. Последнее коалиционное соглашение было представлено в секретариат Кнессета примерно в час ночи. Это было соглашение между "Ликудом" и партией "Гешер", в соответствии с которым Орли Леви-Абукасис станет министром по развитию и продвижению общин.

Вечером 13 мая премьер-министр Биньямин Нетаниягу сообщил президенту государства Реувену Ривлину, что ему удалось сформировать коалицию. Аналогичное сообщение было направлено главе "Кахоль Лаван" Бени Ганцу, все еще занимающему должность спикера Кнессета. Позднее была опубликована программа работы правительства ("кавей йесод"). Этот документ говорит о шагах, которые правительство предпримет для выхода из кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. "Правительство сформирует и утвердит проект государственного бюджета, адаптированный к новым обстоятельствам и нуждам страны и общества", – говорится в программе работы правительства. В остальном документ является общим и не упоминает конкретных проектов правительства. В частности, в программе работы коалиции не упоминается намерение распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и поселенческие блоки в Иудее и Самарии.

Коалиция будет состоять из партий "Ликуд", "Кахоль Лаван", "Дерех Эрец", "Авода", "Гешер", "Яадут а-Тора" и ШАС. Партия "Ямина" приняла решение остаться в оппозиции после того, как завершились провалом коалиционные переговоры с "Ликудом". "Мы сделаем все для того, чтобы свалить это правительство в кратчайший срок", – заявила бывшая министр юстиции Айелет Шакед. В то же время, глава "Байт Иегуди" – одной из партий, входящих в блок "Ямина" – Рафи Перец продолжает переговоры с Нетаниягу о самостоятельном присоединении к правительству. Перецу предложен портфель министра по делам Иерусалима и еврейского наследия. Он требует передать в ведение министерства проекты, представляющие важность для национально-религиозного лагеря.

Распределение портфелей в "Ликуде" и "Кахоль Лаван" еще не завершено. К настоящему моменту известно, что к присяге будут приведены два премьер-министра – действующий (Биньямин Нетаниягу) и сменный (Бени Ганц). В первую половину каденции Ганц будет занимать пост министра обороны. Главой МИДа на первую половину каденции станет Габи Ашкенази, министром юстиции – Ави Нисанкорен. Министром финансов станет Исраэль Кац, министром здравоохранения – Юлий Эдельштейн, министром регионального сотрудничества – Офир Акунис, министром транспорта – Мири Регев, а во вторую половину каденции она сменит Габи Ашкенази на посту министра иностранных дел, министром внутренних дел – Арье Дери, министром по делам религий – Яаков Авитан, министром строительства – Яаков Лицман, министром по развитию и продвижению общин – Орли Леви-Абукасис, министром экономики – Амир Перец, министром социального обеспечения – Ицик Шмули.

Остальные назначения к настоящему моменту не утверждены окончательно. Пост министра просвещения предложен Ювалю Штайницу. На посту министра экологии, скорее всего, останется Зеэв Элькин.

Правительство будет приведено к присяге 14 мая. В этот день в 2015 году было приведено к присяге предыдущее правительство. В 2018 году в этот день в Иерусалиме открылось посольство США. В 1948 году в этот день была провозглашена независимость государства Израиль.