Задержан подозреваемый в причастности к гибели военнослужащего Амита Бен Игаля

Поступила информация о том, что в деревне Ябад, к западу от Дженина, задержан подорзреваемый в причастности к гибели военнослужащего Амита Бен Игаля.

Судя по информации, публикуемой сайтом Walla, задержаны члены одной семьи, среди которых, по всей видимости, есть тот, кто сбросил бетонный блок на голову израильского солдата. На допросах все задержанные отрицали причастность к гибели военнослужащего. Расследование продолжается, проводятся дополнительные экспертизы.

В ночь на 12 мая бойцы бригады "Голани" действовали в деревне Ябад, разыскивая подозреваемых в террористической деятельности. Около 4:30 утра операция была завершена, задержали четверых подозреваемых в терроре, и военные начали выходить из деревни. В это время с крыши одного из домов в военнослужащего был брошен тяжелый камень. Амит Бен Игаль, несмотря на то, что он был в защитной каске, получил черепно-мозговую травму. В критическом состоянии на вертолете он был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Радиостанция "Кан Бет" сообщала о предварительных результатах расследования обстоятельств гибели военнослужащего, согласно которым камень был брошен в тот момент, когда Амит Бен Игаль поднял голову, чтобы разглядеть прятавшихся на крыше здания террористов. Камень попал ему в лицо. Его товарищи немедленно открыли огонь в сторону террориста, но тому удалось скрыться.

Амит Бен Игаль был единственным сыном своих родителей (у него две сестры). Три года назад он настоял на том, чтобы родители подписали ему разрешение на службу в боевых частях. Посмертно ему присвоено звание старшего сержанта.

Вечером 13 мая пресс-служба ЦАХАЛа разослала в израильские средства информации видео, снятое во время операции по розыску убийцы Амита Бен Игаля.