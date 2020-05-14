Иерусалим:
25 - 33°
Тель-Авив:
20 - 25°
Эйлат:
29 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле14 мая 2020 г., 10:03

Задержан подозреваемый в причастности к гибели военнослужащего Амита Бен Игаля

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Задержан подозреваемый в причастности к гибели военнослужащего Амита Бен Игаля

Поступила информация о том, что в деревне Ябад, к западу от Дженина, задержан подорзреваемый в причастности к гибели военнослужащего Амита Бен Игаля.

Судя по информации, публикуемой сайтом Walla, задержаны члены одной семьи, среди которых, по всей видимости, есть тот, кто сбросил бетонный блок на голову израильского солдата. На допросах все задержанные отрицали причастность к гибели военнослужащего. Расследование продолжается, проводятся дополнительные экспертизы.

В ночь на 12 мая бойцы бригады "Голани" действовали в деревне Ябад, разыскивая подозреваемых в террористической деятельности. Около 4:30 утра операция была завершена, задержали четверых подозреваемых в терроре, и военные начали выходить из деревни. В это время с крыши одного из домов в военнослужащего был брошен тяжелый камень. Амит Бен Игаль, несмотря на то, что он был в защитной каске, получил черепно-мозговую травму. В критическом состоянии на вертолете он был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе, где врачи были вынуждены констатировать его смерть.

Радиостанция "Кан Бет" сообщала о предварительных результатах расследования обстоятельств гибели военнослужащего, согласно которым камень был брошен в тот момент, когда Амит Бен Игаль поднял голову, чтобы разглядеть прятавшихся на крыше здания террористов. Камень попал ему в лицо. Его товарищи немедленно открыли огонь в сторону террориста, но тому удалось скрыться.

Амит Бен Игаль был единственным сыном своих родителей (у него две сестры). Три года назад он настоял на том, чтобы родители подписали ему разрешение на службу в боевых частях. Посмертно ему присвоено звание старшего сержанта.

Вечером 13 мая пресс-служба ЦАХАЛа разослала в израильские средства информации видео, снятое во время операции по розыску убийцы Амита Бен Игаля.

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 мая 2020
В деревне Ябад продолжается розыск террориста, виновного в гибели бойца "Голани". ВИДЕО
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 мая 2020
Палестинские СМИ: ЦАХАЛ окружил дом, с крыши которого был брошен камень, убивший Амита Бен Игаля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 12 мая 2020
Израиль простился с бойцом "Голани", убитым в Самарии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 мая 2020
В ходе операции в северной Самарии погиб военнослужащий бригады "Голани"

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:44 Несчастный случай на стройплощадке в Тель-Авиве, погиб рабочий
10:34 17 мая возобновится полноценная работа школ в городах с низким процентом больных коронавирусом
10:12 Полиция и ШАБАС создают подразделение по надзору за мужьями, отбывшими срок за насилие
10:03 Задержан подозреваемый в причастности к гибели военнослужащего Амита Бен Игаля
09:43 С побережья Кинерета эвакуированы отдыхающие, установившие палатки вопреки запретам
09:39 Источник в Госдепартаменте США о планах правительства Израиля: "В ближайшее время аннексии не будет"
08:28 14 мая будет приведено к присяге 35-е правительство Израиля
07:24 "Гешер" подписал коалиционное соглашение с "Ликудом", для Орли Леви-Абукасис создано новое министерство
06:05 Стрельба в бедуинской Хуре: пострадавший умер в больнице "Сорока"
05:50 Прогноз погоды на 14 мая: жарко, переменная облачность, возможны дожди на юге
...