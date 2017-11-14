"Война нервов": противостояние ЦАХАЛа и "Исламского джихада"

Повышение готовности ЦАХАЛа к отражению вероятных атак из сектора Газы – одна из главных тем не только в израильских, но и в палестинских СМИ.

Вечером 13 ноября израильский государственный телеканал "Кан 11" сообщил со ссылкой на источники в "Исламском джихаде", что это террористическая группировка не собирается атаковать цели в Израиле, чтобы не подвергать опасности население сектора Газы.

Однако на сайте "Бригад Эль-Кудса", боевого крыла "Исламского джихада", одним из главных материалов остается заявление лидера этой организации Халида аль-Башта, который вечером 12 ноября в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин" заявил: "Наша битва с сионистским образованием продолжается, убийство наших бойцов не останется безнаказанным". По его словам, "счет может быть закрыт только ответом".

Судя по тому, что ЦАХАЛ развернул батареи ПРО "Железный купол" в центре страны, военные считают высокой вероятность попыток ракетных обстрелов Тель-Авива и Иерусалима из Газы.

В этой связи отметим, что среди 12 боевиков "Исламского джихада", погибших 30 октября в результате разрушения ЦАХАЛом туннеля на границе Газы и детонации боеприпасов при проведении спасательной операции, были полевые командиры Арафат Абу Маршид и Хасан Абу Хаснин. Абу Хаснин считался одним из наиболее авторитетных "ракетчиков" этой группировки, так как именно он 8 июля 2014-го отвечал за первый запуск ракеты "Исламского джихада" по Тель-Авиву (тогда была выпущена ракета "Фурак-73", произведенная в Газе, ее сбила система ПРО "Железный купол").

2 ноября "Бригады Эль-Кудса" опубликовали видео под заголовком "Время наступает", где была показана подготовка ракетчиков и снайперов к обстрелу целей на территории Израиля.

В публикациях израильских и палестинских СМИ сложившаяся ситуация оценивается как "война нервов": "Исламский джихад" заявляет о намерении отомстить за "шахидов", израильские военные и политики говорят о готовности к жесткому ответу на любые провокации. При этом власти Израиля однозначно заявляют: в случае обстрелов из Газы ответные удары будут нанесены не только по "Исламскому джихаду", но и по ХАМАСу, контролирующему сектор.

Напомним, что в ночь на 13 ноября в деревне Араба, около Дженина, израильские военные арестовали Тарика Каадана, лидера местного отделения "Исламского джихада". В прошлый раз Каадана задерживали в мае 2011 года. Нынешний арест может быть связан с угрозами "Исламского джихада" совершить теракт на территории Израиля как акт мести за гибель боевиков в туннеле на границе Газы, разрушенном израильскими военными.





