Нападение на охранников Медицинского центра Галилеи в Нагарии: двое пострадавших

Охранники Медицинского центра Галилеи в Нагарии подверглись нападению со стороны посетителей.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 13 ноября. Четверо мужчин, в возрасте примерно 20 лет, отказались платить за парковку автомобиля на стоянке больницы. Спор перерос в драку, в результате которой пострадали два охранника.

Врачи Медицинского центра Галилеи оказали пострадавшим медицинскую помощь.

Двое из нападавших были задержаны прибывшими полицейскими, двум другим удалось скрыться. Полиция ведет расследование инцидента.