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В Израиле

Нападение на охранников Медицинского центра Галилеи в Нагарии: двое пострадавших

время публикации: 00:29 | последнее обновление: 00:35 блог версия для печати фото
Нападение на охранников Медицинского центра Галилеи в Нагарии: двое пострадавших

Охранники Медицинского центра Галилеи в Нагарии подверглись нападению со стороны посетителей.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 13 ноября. Четверо мужчин, в возрасте примерно 20 лет, отказались платить за парковку автомобиля на стоянке больницы. Спор перерос в драку, в результате которой пострадали два охранника.

Врачи Медицинского центра Галилеи оказали пострадавшим медицинскую помощь.

Двое из нападавших были задержаны прибывшими полицейскими, двум другим удалось скрыться. Полиция ведет расследование инцидента.

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