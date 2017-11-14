Прогноз погоды на 14 ноября: понижение температуры, повышение влажности

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 14 ноября, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха понизится, влажность повысится. Без осадков.

В Иерусалиме – 14-22 градусов, в Тель-Авиве – 15-24, в Хайфе – 14-24, в Эйлате – 18-29. В Беэр-Шеве – 12-26, в Мицпе-Рамоне – 13-23, на побережье Мертвого моря – 21-29, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-24, в Ариэле – 13-24, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 16-27, на Голанских высотах – 14-24.

Температура воды в Средиземном море – 25 градусов, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – северный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 30 км/ч).

В среду – небольшое повышение температуры, солнечно. В четверг ожидается дополнительное повышение температуры. В пятницу – без существенных изменений.