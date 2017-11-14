По фактам подростковой проституции в 2017 году было открыто лишь 20 дел

Парламентская комиссия по защите прав детей под председательством депутата Ифат Шаша-Битон провела в понедельник, 13 ноября, совместное заседание с подкомиссией по борьбе с торговлей живым товаром и проституцией на тему подростковой проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. На заседании присутствовали представители полиции, министерства юстиции, министерства социального обеспечения и министерства образования. Основной претензией со стороны законодателей было недостаточное применение мер против подростковой проституции.

Полковник полиции Меир Беркович заявил, что существует огромное расхождение между данными, имеющимися у полиции, и данными опросов, проводящихся на местах представителями общественных организаций. "Насколько я понял, речь идет о 1300 подростках (видимо, речь идет о данных 2015 года – прим.ред.), и если принять этот показатель как факт, есть несколько возможностей: или мы не выполняем свою работу, или тенденция не так велика, как ее описывают, или же мы не нашли путей подойти к этой проблеме, – отметил он. – Мы начали операцию на самом высоком уровне, применили все возможные меры, часть оперативных мероприятий уже завершена, часть в самом разгаре, но результаты нельзя назвать тревожными: возбуждено всего 20 расследований, а в прошлом году их было 9".

Депутат Ифат Шаша-Битон в ответ указала, что даже по этим делам не было вынесено ни единого обвинительного заключения. Она также с возмущением заявила, что "видела секретные группы в чате WhatsApp", и полиции было бы достаточно прочесть переписку, чтобы "идти и арестовывать людей".

Представительница министерства юстиции Дина Доминиц отметила, что и полиция, и прокуратура, и релевантные министерства и ведомства прилагают огромные усилия для борьбы с вовлечением несовершеннолетних в проституцию, однако крайне тяжело выйти на контакт с самими подростками. "Мы не хотим навредить их контактам с социальными службами, поэтому собирать информацию крайне сложно, – пояснила она. – И в отношении упомянутых здесь расследований мы сделали максимум возможного, тщательно изучили 30 закрытых из-за недостатка доказательств дел, пытаясь понять, почему они не привели к обвинениям. Такие расследования нужно инициировать, режиссировать и докапываться до источников".

"Это какой-то абсурд: законодатели предоставили правоохранительным органам необходимые инструменты, и эти инструменты не применяются, за последний год по делам о подростковой проституции не было ни единого обвинительного заключения, – заявила Ифат Шаша-Битон. – Мы объезжали проблемные районы и видели девочек, стоящих на "точках", почему же полиция не проводит подобные объезды? Если бы информацию о приезжающих туда клиентах публиковали, они бы трижды подумали заранее. И ведь речь не идет об отбросах общества, туда приезжали машины, принадлежащие крупным фирмам. И еще один момент: если бы система образования уделяла достаточно внимания информированию учащихся, сотни мальчиков и девочек избежали бы этого порочного круга. Ведь у девочки, которая получает джинсы или место для ночлега, попросту нет понимания, что она занимается проституцией. Если бы мы были там, мы могли бы спасти хотя бы нескольких из них".

Представительница министерства социального обеспечения Гила Ронен сообщила, что в 13 местных советах действуют центры помощи несовершеннолетним, вовлеченным в проституцию. По ее словам, в ближайшее время такой центр будет открыт в Иерусалиме. В 2018 году на финансирование муниципальных центров помощи будет выделено 10 миллионов шекелей. Этим центрам, с ее слов, удалось помочь 300 подросткам, зарабатывающим торговлей собственным телом. В Холоне вскоре будет открыто убежище для подростков из ЛГБТ-общины, нуждающихся в помощи.

При этом был изменен принцип работы таких центров: если раньше после обращения подростка за помощью социальные службы связывались с его родителями или опекунами, сейчас эта практика прекращена. Подросток. пришедший в центр помощи, может оставаться там до семи дней, и на его пребывание в убежище не требуется разрешение родителей. Как правило, за это время специалистам удается наладить доверительные отношения с подростком и помочь ему.

К завершению заседания большинство присутствующих согласились с тем, что для борьбы с вовлечением несовершеннолетних в проституцию делается непозволительно мало. Ифат Шаша-Битон призвала министерство внутренней безопасности применять все дозволенные законом меры, чтобы положить конец этому явлению. По ее убеждению, могут помочь публикации данных о клиентах проституток-подростков. Она также попросила на следующем заседании по проблеме, которое пройдет через три месяца, предоставить точные данные о количестве открытых дел и об их статусе.