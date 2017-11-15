Военно-политический кабинет распорядился прикрыть Израиль "Железным куполом"

Во вторник, 14 ноября, узкий кабинет по вопросам безопасности распорядился по максимуму "прикрыть" Израиль системами противовоздушной обороны.

По информации сайта Walla News, начальник генштаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот предлагал политикам ограничиться несколькими батареями ПРО, которые в случае ракетных обстрелов из сектора Газы "прикрыли" бы стратегические объекты и крупные города. Однако члены узкого военно-политического кабинета вопреки его рекомендации распорядились развернуть максимальное количество батарей "Железный купол". Издание пишет, что источник в правительстве назвал это решение "историческим".

Сайт Ynet отмечает, что это решение узкого кабинета служит "посланием" ХАМАС и "Исламскому джихаду", что Израиль даст жесткий ответ на любую попытку нарушения его суверенитета.

Ранее 14 ноября была ЦАХАЛ официально подтвердил, что одна из батарей ПРО "Железный купол" была установлена в районе Гуш-Дана.

Кроме того, из-за угрозы снайперских обстрелов из Газы 14 ноября ЦАХАЛ закрыл несколько туристических объектов, расположенных на границе с сектором. По информации сайта Nana10 , закрыты для туристов мемориальный комплекс "Хец а-Шахор", "Гиват а-Паамоним" и "Низмит".

По информации сайта NEWSru.co.il, 14 ноября ЦАХАЛ также закрыл для посещения пляж Зиким.

Отметим, что 7 ноября одна из террористических группировок сектора Газы опубликовала в социальных сетях видео, в котором было представлено новое снайперское подразделение. На видео можно было увидеть, как снайперы через прицел наблюдают за израильским транспортом, следующим вдоль забора безопасности на границе с Газой, а также за строительными рабочими и фермерами. Заставка к видео гласила: "Снайперское подразделение - на расстоянии выстрела".





