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В Израиле

Профсоюз врачей объявил состояние трудового конфликта

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 07:09 блог версия для печати фото
Давид Амсалем

Профсоюз врачей объявил в понедельник, 14 ноября, состояние трудового конфликта в связи с намерением Кнессета законодательно ограничить возможность врачей переходить из одной больничной кассы в другую.

Законопроект депутата Давида Амсалема ("Ликуд") направлен на ограничение конкуренции между больничными кассами и предотвращение переманивания клиентов путем предложения их врачам огромных зарплат.

Законопроект, утвержденный на прошлой неделе в предварительном чтении при поддержке министерства здравоохранения, предлагает запретить семейным терапевтам, детским врачам и гинекологам переходить из одной больничной кассы в другую в поликлинику, расположенную менее чем в 30 километрах от предыдущего места работы.

Напомним, что в августе текущего года министерство здравоохранения потребовало от больничной кассы "Клалит" отменить контракт о найме с терапевтом Субхи Шахином из Сахнина, получающим 350 тысяч шекелей в месяц брутто. Столь высокую зарплату Шахин получил за переход из больничной кассы "Меухедет", повлекший за собой переход в "Клалит" 2.000 пациентов Шахина. Кроме исключительно высокой зарплаты самому Шахину, в контракте была прописана зарплата его жене, работающей медсестрой в поликлинике, а также гарантия трудоустройства сына, на текущий момент изучающего медицину в университете

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