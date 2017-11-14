Суд отклонил просьбу Игаля Сарны о дополнительном рассмотрении апелляции

Окружной суд в Тель-Авиве отклонил просьбу журналиста Игаля Сарны провести дополнительные слушания его апелляции на решение мирового суда, согласно которому он должен выплатить семье Нетаниягу компенсации в размере 100 тысяч шекелей.

Сарна обратился в суд с просьбой провести слушания в расширенном составе суда.

11 июня мировой суд в Тель-Авиве постановил, что журналист газеты "Едиот Ахронот" Игаль Сарна выплатит семье премьер-министра Биньямина Нетаниягу компенсации в размере 100 тысяч шекелей.

Биньямин и Сара Нетаниягу подали иск против Игаля Сарны за оскорбление и требовали компенсацию в размере 279 тысяч шекелей. Речь идет об иске, поданном в связи с публикацией Игалем Сарной поста в социальной сети Facebook. Пост был опубликован 20 марта 2016 года.

Журналист написал, что посреди ночи на шоссе №1 остановился правительственный кортеж, включающий в себя четыре бронированные машины, и сопровождаемый многочисленной охранной. По его словам, из одной из машин доносились женские крики, а затем из автомобиля вышел немолодой мужчина, с которым женщина не хотела ехать в одной машине. Игаль Сарна не называл имен, однако он отметил, что этот инцидент делает "мужчину посмешищем в глазах его охранников, а также всей страны".

В иске, подготовленном адвокатом Йоси Коэном от имени четы Нетаниягу, говорилось, что в рассказе Сарны нет ни слова правды, а сам пост назван наглым, подлым враньем.

Изначально адвокат Авигдор Фельдман, представлявший Сарну, утверждал, что история, изложенная его клиентом, является правдой. На последнем заседании он сменил линию защиты, заявляя, что текст, опубликованный Сарной, являлся пародией.