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В Израиле

Высокопоставленные сотрудники ШАБАКа подозреваются в сексуальных преступлениях

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 07:17 блог версия для печати фото
Высокопоставленные сотрудники ШАБАКа подозреваются в сексуальных преступлениях

Трое высокопоставленных сотрудников общей службы безопасности (ШАБАК) подозреваются в совершении сексуальных преступлений, сообщила служба новостей каналов "Кешет" и "Решет".

Согласно опубликованной информации, двое сотрудников спецслужбы подозреваются в изнасилованиях, а наиболее высокопоставленный подозреваемый в сексуальных домогательствах.

Расследование началось после того, как женщина, также работающая в общей службе безопасности, подала официальную жалобу в отдел по расследованию преступлений, совершенных полицейскими. По утверждению женщины, на протяжении нескольких лет она являлась жертвой сексуальных домогательств со стороны подозреваемых. Она представила следователям свой мобильный телефон, где были сохранены послания от подозреваемых, носившие сексуальный характер.

Проверка на детекторе лжи показала, что потерпевшая говорит правду. Как сообщает служба новостей, в отношении женщины и еще одного сотрудника ШАБАКа ведется расследование в рамках которого они подозреваются в недостойном поведении.

Накануне представители отдела минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, обратились к государственному прокурору с просьбой разрешить начало официального расследования в отношении высокопоставленных служащих ШАБАКа.

Из общей службы безопасности передали: "Расследование проводится отделом минюста (МАХАШ), и ШАБАК не принимает участия в этом инциденте. ШАБАК полагается на следственные органы и будет действовать в соответствии с итогами расследования. ШАБАК сурово осуждает любой случай сексуальных домогательств и не проявит никакой терпимости по отношению к этим явлениям".

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