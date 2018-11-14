Результаты второго тура муниципальных выборов

Во вторник, 13 ноября, в Израиле состоялся второй тур муниципальных выборов. Голосование проходило в 19 городах, 29 местных и девяти региональных советах, где в первом круге ни один из кандидатов не набрал 40% голосов.

В настоящее время поступают данные о результатах выборов (в некоторых случаях речь идет о предварительных результатах), согласно которым явка на избирательные участки в среднем по стране составила 43,11%.

В Иерусалиме после подсчета 95,4% голосов лидирует Моше Леон, набравший 51,89% голосов. Его соперник Офер Беркович получил поддержку 48,11% принявших участие в выборах жителей города.

В Бат-Яме уже известен победитель. Им стал Цвика Брот, который после подсчета 98% бюллетеней набирает 62,97% голосов, тогда как его соперник, действующий мэр Йоси Бахар – 37,03%.

В Ришон ле-Ционе после подсчета 91% голосов Раз Кинстлих с 52,52% опережает Дова Цура с 47,48%.

Новым мэром Рамат-Гана станет бывший депутат Кнессета и посол Израиля в OECD Кармель Шама А-Коэн, который набрал 55,52% голосов и опередил Исраэля Зингера (44,48%).

В Од а-Шароне победа досталась Амиру Кохави (69,54%), опередившему Ифат Карив (30,46%). В Рамат а-Шароне победил Авирам Грубер (54,24%), Рон Гершон Белкин набрал 45,76% голосов.

В Кирьят-Шмоне победу одержал Авихай Штерн (63,8%), Нисим Малка набрал 36,92% голосов. В Маалот-Таршихе победил Аркадий Померанц (64,79), опередивший Шломо Бухбута (35,21%).

В Кфар-Сабе на данный момент лидирует Рафи Саар, в Раанане – Хаим Бройде, в Эйлате – действующий мэр Меир Ицхак Алеви, в Рамат а-Шароне – Авирам Грубер.