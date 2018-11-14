Операция в Газе, отставка Либермана и досрочные выборы. Опрос NEWSru.co.il

В среду, 14 ноября, на следующий день после прекращения огня в Газе, глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман объявил об уходе в отставку с поста министра обороны и выходе его партии из правящей коалиции. На этом фоне партия "Байт Иегуди" потребовала портфель главы оборонного ведомства для Нафтали Беннета. В "Ликуде" заявляют, что после отставки Либермана портфель министра обороны до выборов сохранит за собой глава правительства Биньямин Нетаниягу.

Либерман настаивает на скорейшем объявлении даты досрочных выборов.

На этом фоне редакция NEWSru.co.il проводит опрос с целью определения отношения нашей аудитории к итогам однодневного вооруженного противостояния с террористами в Газе, решениям правительства по передаче в Газу катарского топлива и денег, решению Либермана уйти в отставку и вывести НДИ из коалиции. Мы также попытаемся выяснить, как последние события повлияли на политические предпочтения наших читателей.

Операция в Газе, отставка Либермана и досрочные выборы. Выскажите ваше мнение

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