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В Израиле

Подполковник М. погиб в Газе, вызвав огонь на себя, чтобы спасти подчиненных

время публикации: 06:53 | последнее обновление: 07:44 блог версия для печати фото
Погибший в Газе подполковник М. вызвал огонь на себя,спасая подчиненных
Погибший в Газе подполковник М. вызвал огонь на себя,спасая подчиненных
Погибший в Газе подполковник М. вызвал огонь на себя,спасая подчиненных

Служба новостей "Хеврат а-Хадашот" публикует новые подробности операции спецназа ЦАХАЛа в секторе Газы, в ходе которой в ночь на 12 ноября текущего года погиб подполковник М.

После того, как автомобиль спецназовцев был заблокирован боевиками ХАМАСа, М. вышел из машины и первым открыл огонь, вызвав весь ответный огонь на себя.

Это позволило остальным спецназовцам покинуть машину и вступить в бой. М., получивший множественные огнестрельные ранения, погиб. Майор, вышедший следом за ним, ликвидировал троих боевиков, после чего попытался вернуться к машине и забрать тело М., однако был ранен.

Вскоре после этого на место прибыло спасательное подразделение 669 и силы прикрытия. Пилоту вертолета, несмотря на массированный обстрел, удалось посадить машину и принять на борт спецназовцев, включая раненого и тело погибшего.

Подполковник М. (41), житель севера Израиля, оставил после себя жену и детей.

В связи с его гибелью премьер-министр Биньямин Нетаниягу сказал: "Склоняю голову в память о подполковнике М., светлая ему память, погибшем сегодня ночью во время операции ЦАХАЛа в секторе Газы. Придет день, и история его героизма будет рассказана. Граждане Израиля многим ему обязаны. Сегодня ночью наши силы действовали отважно и героически. Отдаю честь подполковнику М., его семье и друзьям по оружию. Да будет благословенна его память".

Родственники М. рассказали, что даже самые близкие не знали, где именно служит подполковник: "Мы знали только, что он занимает важную должность. Тут все им гордились – тем, каким он был воином и каким он был человеком".

Семья согласилась с решением армейского командования не публиковать личные данные офицера.



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Разрешено к публикации: в секторе Газы убит офицер ЦАХАЛа





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