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Опросы: "Ликуд" ослабевает, израильтяне возмущены итогами эскалации на юге

время публикации: 21:40 | последнее обновление: 21:46 блог версия для печати фото
Опросы: "Ликуд" ослабевает, израильтяне возмущены итогами эскалации на юге
Опросы: "Ликуд" ослабевает, израильтяне возмущены итогами эскалации на юге
Опросы: "Ликуд" ослабевает, израильтяне возмущены итогами эскалации на юге

Вечером в среду, 14 ноября, Служба новостей каналов "Кешет" и "Решет" опубликовала результаты опроса, проведенного институтом "Мидгам" сразу после того, как Авигдор Либерман объявил о своем решении уйти в отставку.

Согласно данным опроса, если бы выборы в Кнессет 21-го созыва проходили сегодня, то крупнейшей фракцией в парламенте был бы "Ликуд", который набирает 29 мандатов. Впервые за два месяца правящая партия набирает менее тридцати мандатов, а за шесть месяцев "Ликуд" потерял, по опросам, шесть мандатов.

"Еш Атид" набирает 18 мандатов, Объединенный арабский список – 12, "Сионистский лагерь" и "Байт Иегуди" – по 11, "Кулану" – 8, "Яадут а-Тора" и НДИ – по 7, ШАС и МЕРЕЦ – по 6, а партия Орли Леви-Абукасис набирает пять мандатов.

Данные опроса свидетельствуют об ослаблении "Ликуда" и "Сионистского лагеря", а также об усилении "Байт Иегуди", "Кулану", НДИ и ШАС.

Если в выборах примет участие партия, возглавляемая Бени Ганцем, то "Ликуд" набирает лишь 24 мандата, Ганц – 15, "Еш Атид" – 13, а "Сионистский лагерь" обваливается до восьми мандатов.

Судя по результатам опроса, последние события на юге нанесли удар по популярности ведущих фигур в правительстве.

74% респондентов заявили, что они недовольны действиями премьер-министра и лишь 17% заявили, что довольны ею.

69% опрошенных отрицательно оценивают деятельность министра обороны в противостоянии ХАМАСу. 19% оценивают ее положительно.

51% недовольны действиями начальника генерального штаба ЦАХАЛа Айзенкота. 35% заявили, что довольны ею.

Критическое отношение израильтян к деятельности правительства в противостоянии с ХАМАСом на юге, отражается и в результатах опроса, опубликованного каналом "Кан11". Согласно результатам опроса, 49% израильтян считают, что ХАМАС одержал победу в последнем круге противостояния. Лишь 14% считают, что победа осталась за Израилем, а 15% считают, что ни одна из сторон не добилась абсолютных успехов.

64% опрошенных считают, что Израиль должен был отклонить предложение о прекращении огня и продолжить атаки на сектор Газы, расширяя их. 21% считает, что Израиль обязан был согласиться на прекращение огня.

36% считают деятельность премьер-министра в отношении ХАМАС очень плохой.

29% оценивают ее как плохую, 12% как хорошую и 7% как очень хорошую.

30% опрошенных считают деятельность Авигдора Либермана на посту министра обороны крайне неудачной, 27% оценивают ее как плохую, 19% как хорошую и 7% как очень хорошую.

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Среда, 14 ноября 2018 г.
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