Полиция рекомендовала судить еще пятерых фигурантов дела 3000

Полиция Израиля опубликовала имена еще пятерых фигурантов дела 3000 ("дело о субмаринах"), которых она рекомендует судить по обвинению в коррупции.

В число тех, кого полиция рекомендовала отдать под суд, вошли гендиректор совместного исследовательского фонда Израиль-Германия Аталия Розенбаум, консультанты по связям со СМИ Цахи Либер и Нати Мор, бывший советник министра энергетики Юваля Штайница Рами Тайеб и адвокат Дов Гирш.

Напомним, что на минувшей неделе полиция сообщила о завершении расследования по делу 3000 (дела о субмаринах).

В сообщении полиции говорилось о том, что в рамках дела 3000 расследовались подозрения в совершении общественными деятелями, бизнесменами и должностными лицами таких преступлений как получение и дача взяток, мошенничество, обман общественного доверия, отмывание денег и иных. Подозрения касались действий, совершавшихся между 2009 и 2017 годом с целью продвижения бизнес-интересов при закупке для государства Израиль субмарин и иных судов у германского концерна Thyssenkrupp.

В числе лиц, которых полиция тогда рекомендовала обвинить: 1. Бывшего заместителя главы Совета безопасности Авриэля Бар-Йосефа во взяточничестве, мошенничестве, обмане общественного доверия и вступлении в преступный сговор.

2. Бывшего командира морского спецназа "Шайетет-13" бригадного генерала запаса Шая Броша во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия, вступлении в преступный сговор, выдаче фальшивых квитанций и отмывании денег.

3. Бывшего командующего ВМС Элиэзера (Чайни) Марома во взяточничестве, мошенничестве и обмане общественного доверия, вступлении в преступный сговор, отмывании денег и налоговых правонарушениях.

4. Адвоката Давида Шимрона в посредничестве при даче взятки, получении благ обманным путем с отягчающими обстоятельствами и в отмывании денег.

5. Бывшего министра и главу Национального фонда Элиэзера (Моди) Зандберга во взяточничестве, мошенничестве, обмане общественного доверия и выдаче квитанций без соответствующих полномочий.

6. Бывшего главу канцелярии премьер-министра Давида Шарана во взяточничестве, мошенничестве, обмане общественного доверия, вступлении в преступный сговор, отмывании денег и нарушении закона о финансировании партий и политических движений.

В отношении адвоката Ицхака Молхо полиция не нашла улик, достаточных для предъявления обвинения.

