Операция против "Исламского джихада": выскажите ваше мнение. Опрос NEWSru.co.il
В четверг, 14 ноября, завершилась операция ЦАХАЛа против террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газы. Эта операция, длившаяся немногим более двух суток, получила условное название "Черный пояс". Редакция NEWSru.co.il проводит опрос с целью выяснения мнения наших читателей об итогах, целях и ходе этой операции.
Участникам опроса предлагается дать оценку действиям ЦАХАЛа и политического руководства, высказать свое мнение о практике "точечных ликвидаций", ответить на некоторые другие вопросы.
Операция ЦАХАЛа против "Исламского джихада". Выскажите ваше мнение
(вам предстоит ответить на 14 вопросов)
СМИ объявляли, что соглашение о прекращении огня между Израилем и "Исламским джихадом" в Газе вступило в силу в 5:30 в четверг, 14 ноября. Но еще в течение нескольких часов после этого были слышны сигналы тревоги и сирены, а также взрывы. Сведений о новых ударах ЦАХАЛа по целям в Газе не поступало.
Около 9 утра командование ЦАХАЛа подтвердило вступление в силу соглашения о прекращении огня.
Накануне вечером генеральный секретарь террористической группировки "Исламский джихад" Зияд ан-Нахала в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин" назвал следующие условия прекращения огня: прекращение точечных ликвидаций и убийств участников "маршей возвращения", смягчение режима блокады сектора Газы.
По данным агентства France Presse, соглашение предусматривает прекращение боевых действий со стороны "Исламского джихада" и поддержание ХАМАСом мирного характера демонстраций на границе Газы, Израиль со своей стороны должен прекратить боевые действия и "гарантировать прекращение огня" во время "маршей возвращения".
В израильском руководстве не подтверждали готовность к выполнению каких-либо условий, выдвинутых "Исламским джихадом".
Отметим, что, несмотря на заявления отдельных лидеров в Газе, ни ХАМАС, ни другие военизированные группировки открыто не поддержали "Исламский джихад" в ходе этого противостояния с ЦАХАЛом.
Зияд ан-Нахала утверждает, что "Исламский джихад" не обращался к другим палестинским группировкам и фракциям с просьбой о поддержке.