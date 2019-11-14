Операция против "Исламского джихада": выскажите ваше мнение. Опрос NEWSru.co.il

В четверг, 14 ноября, завершилась операция ЦАХАЛа против террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газы. Эта операция, длившаяся немногим более двух суток, получила условное название "Черный пояс". Редакция NEWSru.co.il проводит опрос с целью выяснения мнения наших читателей об итогах, целях и ходе этой операции.

Участникам опроса предлагается дать оценку действиям ЦАХАЛа и политического руководства, высказать свое мнение о практике "точечных ликвидаций", ответить на некоторые другие вопросы.

Операция ЦАХАЛа против "Исламского джихада". Выскажите ваше мнение

(вам предстоит ответить на 14 вопросов)

СМИ объявляли, что соглашение о прекращении огня между Израилем и "Исламским джихадом" в Газе вступило в силу в 5:30 в четверг, 14 ноября. Но еще в течение нескольких часов после этого были слышны сигналы тревоги и сирены, а также взрывы. Сведений о новых ударах ЦАХАЛа по целям в Газе не поступало.

Около 9 утра командование ЦАХАЛа подтвердило вступление в силу соглашения о прекращении огня.

Накануне вечером генеральный секретарь террористической группировки "Исламский джихад" Зияд ан-Нахала в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин" назвал следующие условия прекращения огня: прекращение точечных ликвидаций и убийств участников "маршей возвращения", смягчение режима блокады сектора Газы.

По данным агентства France Presse, соглашение предусматривает прекращение боевых действий со стороны "Исламского джихада" и поддержание ХАМАСом мирного характера демонстраций на границе Газы, Израиль со своей стороны должен прекратить боевые действия и "гарантировать прекращение огня" во время "маршей возвращения".

В израильском руководстве не подтверждали готовность к выполнению каких-либо условий, выдвинутых "Исламским джихадом".

Отметим, что, несмотря на заявления отдельных лидеров в Газе, ни ХАМАС, ни другие военизированные группировки открыто не поддержали "Исламский джихад" в ходе этого противостояния с ЦАХАЛом.

Зияд ан-Нахала утверждает, что "Исламский джихад" не обращался к другим палестинским группировкам и фракциям с просьбой о поддержке.