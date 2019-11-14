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NEWSru.co.il :: В Израиле14 ноября 2019 г., 07:44

МАДА опубликовала отчет о пострадавших за два дня обстрелов из Газы

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МАДА опубликовала отчет о пострадавших за два дня обстрелов из Газы МАДА опубликовала отчет о пострадавших за два дня обстрелов из Газы Министерство здравоохранения Газы опубликовало ответ об убитых и раненых в результате атак ЦАХАЛа 12-14 ноября

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" опубликовала итоговый отчет по пострадавшим в ходе двухдневных боевых действий на юге Израиля.

С 5 утра 12 ноября по 7:30 14 ноября была оказана медицинская помощь 77 пострадавшим.

Трое пострадавших были легко ранены в результате ракетных обстрелов из Газы: женщина примерно 65 лет в Ашкелоне, а также мужчины примерно 30 и 55 лет в районе Беэр-Тувия.

37 человек получили легкие травмы, когда спешили в убежища. 37 гражданам была оказана медицинская помощь для выведения из состояния нервного шока.

Остается тяжелым состояние восьмилетней девочки, доставленной в больницу "Вольфсон" после того, как во время сигнала тревоги в Холоне в 8:04 12 ноября она потеряла сознание и упала.

Отчет минздрава Газы

Утром в четверг, после объявления о прекращении огня, министерство здравоохранения Газы опубликовало ответ об убитых и раненых в результате атак ЦАХАЛа 12-14 ноября.

По данным минздрава Газы, были убиты 34 жителя сектора, 111 получили ранения. Среди убитых три женщины и восемь несовершеннолетних. Среди раненых 20 женщин и 46 несовершеннолетних.

По сведениям израильских военных, не менее 23 убитых были боевиками "Исламского джихада".

В ночь на 14 ноября, за несколько часов до прекращения огня, ВВС ЦАХАЛа атаковали в Дир аль-Балахе дом одного из наиболее влиятельных командиров "Бригад Аль-Кудса" (военное крыло "Исламского джихада") Расми Абу Малхуса. Источники в Газе сообщают, что Расми Абу Малхус в результате этого воздушного удара был убит, также погибли пятеро его родственников, включая женщин и детей. Сообщается также о еще двоих погибших в результате этого авиаудара, по всей видимости боевиков "Бригад Аль-Кудса".

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 ноября 2019
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