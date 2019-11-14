Управление тылом сняло ограничения во всех округах, кроме пунктов, прилегающих к сектору Газы

В 07:00 в четверг, 14 ноября, управление тылом объявило о снятии всех ограничений на работу и учебу, за исключением населенных пунктов, прилегающих к сектору Газы, а также округа Западный Лахиш. По ним решение будет приниматься позднее.

Еще предыдущей инструкцией Управление тылом сняло все ограничения в населенных пунктах к северу от Ашдода (округа Шфела, Южная Шфела, Дан, Яркон).

В округах Лахиш и Центральный Негев был снят запрет на работу в местах, располагающих бомбоубежищем или комнатой безопасности, в котором можно укрыться за 45 секунд. Учебные в этих округах по-прежнему не работают, также остается в силе запрет на собрания свыше 100 человек, и только в закрытых помещениях.

В населенных пунктах, прилегающих к сектору Газы, а также в округах Западный Лахиш и Западный Негев все ограничения на работу, учебу и собрания остаются в силе.

Ранее в министерстве просвещения подчеркнули, что если Управление тылом снимет запрет на работу учебных заведений, возвращение детей в школы и детские сады будет постепенным.

Около 08:00 министерство просвещения объявило о возобновлении работы учебных заведений по всей стране, за исключением пяти населенных пунктов, прилегающих к сектору Газы, и регионального совета Хоф Ашкелон.

Мэрия Ашдода объявила о возобновлении работы учебных заведений в полном объеме с 09:00. В Беэр-Шеве учебные заведения возобновят работу в 10:00.

В округ Лахиш входят Ашдод, Бней-Аиш, Ган-Явне, Кирьят-Гат, Кирьят-Малахи, Беэр-Тувья, региональные советы Йоав, Шафир и, частично, Лахиш.

В округ Центральный Негев входят Беэр-Шева, Лехавим, Лакия, Неот-Ховав, Омер, Рахат, а также часть населенных пунктов региональных советов Бней-Шимон и Аль-Касум.

В округ Западный Негев входят Нетивот, Офаким, региональный совет Мерхавим, а также часть населенных пунктов региональных советов Эшколь, Сдот Негев, Шаар а-Негев, Бней-Шимон.

В округ Западный Лахиш входят Ашкелон и часть населенных пунктов регионального совета Хоф Ашкелон.

В число населенных пунктов, прилегающих к сектору Газы, включены Сдерот и часть населенных пунктов региональных советов Эшколь, Сдот Негев, Шаар а-Негев, Хоф Ашкелон.





