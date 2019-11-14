После снятия всех ограничений Западный Негев вновь подвергся ракетному обстрелу

После того, как Управлением тылом ЦАХАЛа и израильская полиция сняли все ограничения для жителей южных районов страны, из сектора Газы был совершен ракетный залп в сторону Израиля.

В 17:23 сирены системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучали в кибуцах Беэри, Нахаль Оз, Алюмим и в других поселках на границе с Газой. По сообщениям местных жителей, как минимум одна ракета была сбита системой ПРО "Железный купол".

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы, которая была сбита "Железным куполом".

По данным службы скорой помощи "Маген Давид Адом" в результате обстрела нет пострадавших. Также нет сообщений о причиненном материальном ущербе.

Отметим, что об отмене всех ограничений для жителей юга армия и полиция сообщили в 15:00. В последнюю очередь ограничения были сняты для жителей приграничных районов (отеф Аза) и западного Лахиша.

Одновременно было объявлено, что в связи с достижением соглашения о прекращении огня в Газе возобновляется в полном объеме работа КПП "Эрез" и "Керем Шалом" на границе сектора. Кроме того, для рыбаков в секторе Газы зона рыболовства расширена до 15 морских миль.

За час до того, по согласованию с Управлением тылом, полиция открыла для движения транспорта все дороги на юге страны, в том числе в непосредственной близости от границы сектора Газы. Речь идет о шоссе номер 4 к югу от перекрестка Зиким в сторону кибуца Яд-Мордехай, шоссе номер 25 от перекрестка Нетивот в западном направлении, шоссе 34 между Яд-Мордехаем и Сдеротом и шоссе 232 от перекрестка Гевим в западном направлении. В случае возобновления обстрелов из Газы движение транспорта вновь может быть перекрыто.





