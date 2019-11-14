Отменены занятия во всех населенных пунктах на границе с Газой, включая Сдерот

Главы местных советов населенных пунктов, находящихся на границе с Газой, вечером 14 ноября приняли решение отменить занятия в школах и детских садах, которые должны были состояться в завтра, 15 ноября.

В сообщении для прессы говорится, что исключение будет сделано для детей, находящихся в рамках системы специального образования и обучающихся в населенных пунктах, удаленных от Газы. Для них будет организована подвозка до учебных заведений.

Около 23:00 после очередного ракетного обстрела из Газы решение об отмене занятий было принято в Ашкелоне. Отметим, что в социальных сетях вечером 14 ноября появилось сообщение, что в Ашдоде также не будут работать школы и детские сады, однако в муниципалитете отрицают эту информацию.

Ранее решение об отмене занятий было принято в главами местных органов власти в региональном совете Эшколь.