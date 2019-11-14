ЦАХАЛ и полиция сняли все ограничения для жителей юга Израиля

После 15:00 в четверг, 14 ноября, Управление тылом ЦАХАЛа и израильская полиция сняли все ограничения для жителей южных районов страны, в том числе граничащих с сектором Газы, введенные ранее в связи с интенсивными ракетными обстрелами.

В последнюю очередь ограничения были сняты для жителей приграничных районов (отеф Аза) и западного Лахиша.

Отметим, что ограничения были сняты по прошествии примерно четырех часов после ракетного обстрела Нетивота, осуществленного террористами спустя почти пять с половиной часов после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Одновременно было объявлено, что в связи с достижением соглашения о прекращении огня в Газе возобновляется в полном объеме работа КПП "Эрез" и "Керем Шалом" на границе сектора. Кроме того, для рыбаков в секторе Газы зона рыболовства расширена до 15 морских миль.

За час до того, по согласованию с Управлением тылом, полиция открыла для движения транспорта все дороги на юге страны, в том числе в непосредственной близости от границы сектора Газы. Речь идет о шоссе номер 4 к югу от перекрестка Зиким в сторону кибуца Яд-Мордехай, шоссе номер 25 от перекрестка Нетивот в западном направлении, шоссе 34 между Яд-Мордехаем и Сдеротом и шоссе 232 от перекрестка Гевим в западном направлении. В случае возобновления обстрелов из Газы движение транспорта вновь может быть перекрыто.

Операция ЦАХАЛа против "Исламского джихада". Выскажите ваше мнение