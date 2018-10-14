В социальных сетях появилось сообщение о возобновлении "точечных ликвидаций" террористов

14 октября после окончания заседания военно-политического кабинета в журналистских сообществах было распространено сообщение, согласно которому было принято решение о возобновлении "точечных ликвидаций" главарей террора. Радиостанция "Кан Бет" передала, что сообщение было распространено кем-то из "нетерпеливых" журналистов, и оно не соответствует действительности.

"С этого момента любая диверсия с сектора Газы, получит крайне жесткий ответ, и будут возобновлены точечные ликвидации главарей террора", - говорилось в сообщении, которое появилось в журналистской группе в WhatsApp.

Ранее 14 октября ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по группе поджигателей, запускавших "огненные" шары в сторону израильской территории. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что удар был нанесен по группе террористов на севере сектора Газы.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" написал, что "легкий разведывательный самолет" ЦАХАЛа атаковал группу молодых людей в районе Бейт-Хануна. Согласно этому источнику, один человек ранен. По другим источникам, ранены трое.

Министр обороны Авигдор Либерман заявил 14 октября, что Израиль больше не станет пытаться разрешить ситуацию в секторе Газа невоенными средствами. По словам министра еврейское государство старалось избежать военной операции в секторе, так как любое вооруженное столкновение неизбежно приводит к гибели солдат. "Мы были обязаны попытаться найти другие способы. С момента моего вступления в должность министра обороны я говорил о том, что у Израиля нет такой привилегии вести войны, когда их можно избежать. Мы можем вести войны исключительно тогда, когда избежать их невозможно", - сказал Либерман и добавил, что в настоящий момент выбора у нас больше нет. Мы обязаны нанести жесткий удар по ХАМАСу.

По словам министра Либермана ХАМАС превратил столкновения на границе с сектором Газа в стратегическое оружие, с помощью которого они пытаются подорвать нашу силу сдерживания и оказать давление как на израильскую общественность, так и на правительство. Ни поставки топлива, ни выплаты зарплат служащим в секторе, по мнению министра обороны, не смогут изменить ситуацию. ХАМАС твердо намерен продолжать свои акции до полного снятия блокады с сектора, без соглашения по возврату наших пленных и пропавших без вести, без того чтобы он отказался от уничтожения Государства Израиль, без разоружения. "Это неприемлемо. Мы достигли момента, когда мы должны нанести самый жесткий удар по ХАМАСу. Я предполагаю, что этот вопрос будет представлен на рассмотрение кабинета министров, и он примет решение", - подчеркнул Либерман.

Министр пояснил, что все его последние решения, включая запрет на провоз газа и горючего, являются ответом на террористическую деятельность, ведущуюся с той стороны забора. "Мы разрешили провоз 4 цистерн утром, и в тот же день получили 4 пожара, 14 запусков воздушных змеев и беспорядки на границе в которых участвовали 16,000 человек", - сказал Авигдор Либерман и подтвердил, что поставки газа и горючего не возобновятся пока не восстановится тишина на границе.

На арабоязычной странице "Аль-Мунаск" в социальной сети Facebook, поддерживаемой координатором действий правительства на территориях, Либерман сегодня лично обратился к жителям сектора Газа и призвал их выступить против ХАМАСа. "Государство Израиль было готово улучшить положение жителей сектора Газа, однако решение главарей ХАМАСа повысить уровень насилия именно в тот день, когда в сектор были ввезены цистерны с соляркой, привело к тому, что провоз горючего в сектор был остановлен. Вся ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации лежит исключительно на ХАМАСе. Я призываю вас, жители сектора Газа: Начните действовать против экстремистских лидеров, служащих иранским аятоллам, взявших вас в заложники", - сказал министр Либерман.

Краткая история ликвидаций лидеров палестинского террора

(архив NEWSru.co.il)

Июль 1972. Ливан. Убит Гасан Файез Канафани – лидер "Народного фронта освобождения Палестины".

Октябрь 1972. Италия. Ликвидирован Абдель Ваиль Зуайтер – представитель ООП в Риме.

Январь 1973. Франция. Ликвидирован Махмуд аль-Хамшари – представитель ООП в Париже.

Январь 1973. Кипр. Уничтожен активист "Черного сентября" Хусейн Абул-Хаир.

Апрель 1973. Франция. Ликвидирован один из руководителей ООП Базиль Ай-Кубайши.

Апрель 1973. Ливан. Уничтожены три лидера Организации Освобождения Палестины (ООП) – Юсуф ан-Наджар, Камаль Адуан и Камаль Насер.

Апрель 1973. Кипр. Ликвидирован активист ООП Муса Абу Зайд.

Май 1973. Норвегия. Неудачная попытка ликвидации Али Хасана Саламэ.

Июль 1973. Франция. Уничтожен командир "Черного сентября" Мухаммад Будиа.

Январь 1979. Ливан. Уничтожен Али Хасан Саламэ, спланировавший захват израильских спортсменов во время Олимпиады в Мюнхене (1972).

Июль 1979. Франция. В Каннах убит активист ООП Зухейр Мухсен.

Апрель 1988. Тунис. Уничтожен Халиль аль-Вазир (Абу Джихад), один из лидеров ООП и заместитель Арафата.

Февраль 1992. Ливан. Уничтожен лидер "Хизбаллы" шейх Аббас Мусауи.

Октябрь 1995. Мальта. Уничтожен лидер "Исламского джихада" Фатхи Шкаки.

Январь 1996. Газа. Уничтожен "инженер ХАМАСа" Яхья Айяш.

Сентябрь 1997. Иордания. Неудачное покушение на лидера ХАМАСа Халида Машаля.

Июль 2001. Шхем. В ходе специальной операции убит Салах Дарваз – лидер ХАМАСа.

Июль 2001. Шхем. Ликвидирован Джамаль аль-Мансур – лидер ХАМАСа в Самарии.

Август 2001. Рамалла. Уничтожен лидер "Народного фронта освобождения Палестины" Абу Али Мустафа.

Ноябрь 2001. Шхем. Ликвидирован Махмуд Абу Хануд – лидер "Бригад Изеддина аль-Касама" (ХАМАС) на Западном берегу.

Январь 2002. Туль-Карем. Уничтожен лидер "Бригад мучеников Аль-Аксы" (ФАТХ) Райед Карми.

Июль 2002. Газа. Уничтожен лидер ХАМАСа Салах Шхадэ.

Сентябрь 2002. Сектор Газы. Неудачное покушение на лидера ХАМАСа Мухаммада Дэйфа.

Ноябрь 2002. Дженин. Уничтожен лидер "Исламского джихада" Ийяд Савалхэ.

Февраль 2003. Газа. Уничтожен лидер ХАМАСа Ибрагим Макадмэ.

Июнь 2003. Газа. Неудачное покушение на лидера ХАМАСа Абд аль-Азиза ар-Рантиси.

Август 2003. Газа. Уничтожен лидер ХАМАСа Исмаил Абу Шанаб.

Сентябрь 2003. Газа. Неудачная попытка ликвидации шейха Ахмада Ясина.

Март 2004. Газа. Ликвидирован духовный лидер ХАМАСа шейх Ахмад Ясин.

Апрель 2004. Газа. Уничтожен лидер ХАМАСа Абд аль-Азиз ар-Рантиси.

Сентябрь 2004. Дамаск. Ликвидирован идеолог ХАМАСа шейх Иззадин Субхи аль-Халиль.

Декабрь 2005. Газа. Уничтожен лидер "Комитетов народного сопротивления" Мухаммад Аркан.

Март 2006. Газа. В результате взрыва автомобиля убит лидер "Комитетов народного сопротивления" Халиль аль-Кука ("Абу Юсуф"). Палестинцы утверждают: он был уничтожен израильтянами. Расследование не завершено.

Май 2006. Газа. Уничтожен лидер "Исламского джихада" Мухаммад Дахдух.

Июнь 2006. Газа. Уничтожен лидер "Комитетов народного сопротивления" Имад Азалия.

Июнь 2006. Газа. Ликвидирован лидер "Комитетов народного сопротивления", заместитель главы палестинского МВД Джамаль Самхадана.

Июль 2006. Газа. Тяжело ранен лидер боевиков ХАМАС Мухаммад Дэйф. Согласно официальной информации, он выжил, его местонахождение неизвестно.

Январь 2009. Газа. В ходе операции "Литой свинец" уничтожен Низар Райан, муфтий боевого крыла ХАМАС.

Январь 2009. Газа. В ходе операции "Литой свинец" ликвидирован один из лидеров ХАМАС, глава "МВД" Саид Сиям.

Май 2009. Хеврон. В ходе спецоперации ликвидирован главарь боевиков ХАМАСа Абд аль-Маджид Дудин, скрывавшийся 14 лет.

Январь 2010. Дубай (ОАЭ). Ликвидирован координатор ХАМАСа Махмуд аль-Мабхух.

Июль 2010. Нусейрат, Газа. Уничтожен лидер боевиков ХАМАСа Иса аль-Батран, "Абу Билаль".

Август 2011. Газа. Уничтожен генсек "Комитетов народного сопротивления" Камаль Нейраб.

Март 2012. Газа. Уничтожен генсек "Комитетов народного сопротивления" Зухейр эль-Кейси, "Абу Ибрагим".

Ноябрь 2012. Газа. Уничтожен генсек "Бригад Изаддина аль-Касама" (ХАМАС) Ахмад Джабари.

Август 2014. Газа. Уничтожены "генералы ХАМАС" Раад аль-Атар, Мухаммад Абу Шамлэ и Мухаммад Бархум.

Февраль 2016. София. Убит один из лидеров НФОП Умар Наиф Хасан Заид.

Декабрь 2016. Тунис. Убит инженер-авиастроитель ХАМАС Мухаммад аз-Зауари.

Примечание:

В арабских источниках называется еще множество фамилий лидеров палестинских радикальных организаций, якобы ликвидированных спецслужбами Израиля. Однако руководство "Мосада" неоднократно подчеркивало, что зачастую лидеры палестинцев оказывались жертвами междоусобной войны. Так, например, боевики Абу Нидаля ("Революционный совет ФАТХ") совершили множество убийств лидеров ООП (в ряде случаев, по прямому указанию Ясира Арафата). Среди них были убиты: Саид Хамами (Лондон, январь 1978), Али Ясин (Эль-Кувейт, июнь 1978), Изеддин аль-Калак (Париж, август 1978), Юсуф Мубарак (Париж, январь 1980), Наим Хадер (Брюссель, июнь 1981), Исам Сартауи (Лиссабон, апрель 1983), Салах Халаф (Абу Эйяд) (январь 1991) и другие.

В ноябре 2004 года и позже было много разговоров о том, что Ясир Арафат тоже был отравлен израильскими спецслужбами. Но доказать это никому не удалось.