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В Израиле

Разведчица Омер Каплан помогла нейтрализовать террориста на границе Газы

время публикации: 06:02 | последнее обновление: 06:10 блог версия для печати фото
Омер Каплан
Омер Каплан
Около границы сектора Газы

В воскресенье, 14 октября, пресс-служба ЦАХАЛа разрешила к публикации подробности инцидента, в ходе которого террористы проникли на территорию Израиля из сектора Газы.

Первой происходящее заметила 20-летняя Омер Каплан – наблюдательница батальона "Нешер" частей полевой разведки. Она рассказывает: "Предупредительный сигнал был получен мной в тот момент, когда я находилось на одном из постов, куда меня направили на усиление охраны. Я бросилась к тому месту, где было зафиксировано происшествие, и увидела десятки участников беспорядков, повреждающих забор и устанавливающих взрывное устройство. Им удалось проделать отверстие в заборе, и дым от взрыва покрыл весь район. Под прикрытием дыма и массовых беспорядков несколько подозрительных людей приблизились к позициям наших сил, но я заметила их и по рации сообщила о продвижении участников беспорядков. В их сторону был открыт предупредительный огонь, и большинство тут же вернулись на территорию сектора, однако я обратила внимание, что один остался с этой стороны забора, и мы потеряли его из вида. При помощи камер мы восстановили картину инцидента и сообщили силам, что однозначно на нашей территории находится террорист. Один из бойцов обнаружил его и нейтрализовал".

В свою очередь, заместитель командира 101 батальона десантной бригады майор Бен Алэль говорит: "В ходе массовых беспорядков, имевших место в районе Аль-Бурейдж, их участники бросали взрывные устройства в сторону разделительного забора, в результате чего в нем образовалось отверстие. В этой ситуации солдаты нашего батальона при помощи военнослужащих других частей, в том числе бойцов спецподразделений, активно действовали, стремясь предотвратить проникновение на нашу территорию. В сторону нарушителей был открыт предупредительный огонь. Большинство поспешно покинули израильскую территорию. В этот момент от наблюдательниц было получено сообщение о том, что один из террористов остался на израильской территории. Один из военнослужащих заметил вооруженного ножом террориста".

По сообщению портала Walla, террорист пытался похитить оружие одного из военнослужащих и был уничтожен выстрелами солдата с близкого расстояния.



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