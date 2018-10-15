Убийство в Нетании: сотрудник полиции застрелил жену

В Нетании в своей квартире по улице Нахум была застрелена 30-летняя женщина. Парамедики, прибывшие на место происшествия, сообщили, что к их приезду женщина уже была мертва.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что по подозрению в убийстве задержан муж погибшей, сотрудник полиции. Выстрелив жене в голову, он позвонил в полицию и сообщил о случившемся.

Он был арестован на месте преступления. Свою вину подозреваемый не отрицает.

Пара воспитывала трех детей, младшему из которых два месяца. В момент убийства матери дети находились в квартире, они не пострадали.

По данным СМИ, убийце 24 года, он сержант полиции, работал патрульным. Погибшей, Ангвац Вассе, было 36 лет. Она воспитывала двух детей от первого брака, недавно у пары родился общий ребенок. И убийца, и жертвы принадлежат к общине выходцев из Эфиопии. Ангвац работала учительницей.





