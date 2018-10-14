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В Израиле

Умер Ронен Оз, спасавший своих детей во время пожара в иерусалимском отеле

время публикации: 13:32 | последнее обновление: 14:02 блог версия для печати фото
Медицинский центр "Шиба"
На месте пожара. 27 июля 2018 года
Мухаммад Джабари

В воскресенье, 14 октября, в медицинском центре "Шиба" в Тель а-Шомер умер Ронен Оз, получивший ожоги и отравление дыхательных путей в результате пожара в иерусалимской гостинице в конце июля, когда спасал своих детей.

Напомним, что пожар в здании отеля "Яффо 60" на улице а-Невиим, расположенном возле больницы "Бикур Холим", произошел в ночь на пятницу, 27 июля. Пострадали семь человек. Ронен Оз, помогавший спасти своих детей вместе с пожарными, был доставлен в больницу "Шаарей Цедек" в критическом состоянии. Он был введен в медикаментозную кому и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Жена этого мужчины и двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии, их доставили в ту же больницу. Остальным пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

Позже Ронена Оза перевели в "Шибу", а его жену и детей выписали из больницы.

Следствием установлено, что причиной пожара стала брошенная в здание бутылка с зажигательной смесью. Основным подозреваемым по этому делу является Мухаммад Джабари, житель одного из арабских кварталов Иерусалима, который хотел отомстить хозяину отеля за увольнение. Были задержаны и двое его предполагаемых сообщников, в том числе одна женщина.

Владельцы отеля, в котором произошел пожар, были допрошены после того, как выяснилось, что это здание использовалось под гостиницу без соответствующего разрешения противопожарных служб.

Семья Ронена Оза приехала в Иерусалим из Петах-Тиквы, чтобы отпраздновать в столице его 45-летие. Вместе с ним в гостиничном номере 27 июля 2018 года находились его жена Дорит и их дети 12-летняя Мия и 9-летний Янай.



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