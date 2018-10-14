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В Израиле

СМИ: в Израиле хотят открыть музей "Собибора"

время публикации: 08:46 | последнее обновление: 08:46 блог версия для печати фото
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Израильтянину Семену Розенфельду, участнику восстания в Собиборе, вручен украинский орден
Израильтянину Семену Розенфельду, участнику восстания в Собиборе, вручен украинский орден
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В воскресенье, 14 октября, в день 75-й годовщины восстания в концлагере "Собибор", российское государственное агентство РИА Новости сообщило, что потомки участников этого восстания хотят открыть музей в Израиле.

Об этом агентству рассказал Михаил Розенфельд, сын единственного из оставшихся в живых участников восстания Семена Розенфельда, которому недавно исполнилось 96 лет.

По словам Михаила Розенфельда, двадцать семей потомков узников "Собибора" живут в Израиле, хорошо друг друга знают и считают себя одной семьей. В частности, он упомянул семьи Моше Бахира из Тель-Авива, Дова Фрайберга из Реховота, Иегуды Лернера из Иерусалима. Он рассказал, что для музея "Собибора" в Израиле собраны воспоминания, записи и документы, хранящиеся в этих семьях.

Идею создания музея поддержал Фонд Александра Печерского, организатора восстания в "Собиборе". Необходимую поддержку обещают оказать в израильском национальном мемориале Холокоста – музее "Яд ва-Шем", отмечает российское агентство.

Семён Моисеевич Розенфельд (род. 10 октября 1922, Терновка) – красноармеец, узник лагеря смерти Собибор, участник восстания 14 октября 1943 года, родился в 1922 году, в местечке Терновка Винницкой области. После окончания школы в октябре 1940 года был призван в армию. Служил в 150-м тяжелом артиллерийском полку. В конце июля 1941 года Розенфельд попал в окружение, был ранен, а затем взят в плен. Находился сначала в Минске, в арбайтслагере СС на улице Широкая, а в сентябре 1943 года вместе с Александром Печерским, Аркадием Вайспапиром и другими был отправлен эшелоном в лагерь смерти Собибор. 14 октября 1943 года принял активное участие в восстании, в результате которого части узников под руководством Печерского удалось убить 11 эсэсовцев и пойти на штурм проволочных заграждений. После восстания и вплоть до освобождения Хелма советскими войсками весной 1944 года, Розенфельд с небольшой группой узников прятался в лесах. Был направлен в 39-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. В Познани, в одном из уличных боев, был ранен. В феврале 1945 года вернулся в действующую армию и участвовал во взятии Берлина. Оставил на стене рейхстага надпись "Барановичи-Собибор-Берлин". Демобилизовался в октябре 1945 года, жил в городе Гайворон. В 1990 году уехал с семьей в Израиль. В 2013-м после обращения Фонда Печерского к тогдашнему президенту Польши Брониславу Комаровскому был награжден Орденом Кавалерского креста. В мае 2018 года посол Украины в Израиле ему вручил украинский Орден "За заслуги" III степени.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 мая 2018 г.
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// NEWSru.co.il // Пресса // 12 апреля 2018 г.
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