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В Израиле

В Яффо в детсаду для детей с особенностями обнаружены изображение свастики и надпись "смерть евреям"

время публикации: 09:25 | последнее обновление: 10:13 блог версия для печати фото
Стена детского сада в Яффо. 14 октября 2018 года
Житель Тель-Авива, рисовавший на улицах города свастику
Арка "Врата веры" в Старом городе Яффо

Рано утром в воскресенье, 14 октября, на стене детского сада для детей с особенностями на улице Кеилат Канада в Яффо (около границы с Бат-Ямом) были обнаружены изображение свастики и надписи оскорбительного и угрожающего характера (в частности, "смерть евреям") на иврите, сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранительные органы начали расследование этого инцидента. О задержании подозреваемых полиция не сообщала.

Напомним, что неделю назад полиция задержала жителя Тель-Авива, который рисовал на стенах домов в городе свастику. При обыске у задержанного, гримировавшегося под Гитлера, нашли тетрадь с тестами подстрекательского характера.

Ранее сообщалось, что задержан 37-летний житель Тель-Авива, который оставлял свастики по всему городу и поджигал мусорные баки даже тогда, когда он находился под домашним арестом. В частности, этого человека подозревают в том, что именно он нарисовал свастики на арке "Врата веры" в Старом городе Яффо.

В Израиле до сих пор не принят закон о запрете нацистской символики. В последний раз попытка провести такой закон предпринималась в январе 2014 года депутатом Шимоном Охаойном, представлявшим НДИ. Законопроект прошел в предварительном чтении, но в дальнейшем был заморожен.

Тем не менее, вандалам, изображающим свастику в общественных местах или оставляющим антисемитские надписи угрожающего характера, предъявляют обвинения на основе других законов. Такого рода преступники могут быть осуждены на длительные сроки лишения свободы.



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