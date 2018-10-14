В Яффо в детсаду для детей с особенностями обнаружены изображение свастики и надпись "смерть евреям"

Рано утром в воскресенье, 14 октября, на стене детского сада для детей с особенностями на улице Кеилат Канада в Яффо (около границы с Бат-Ямом) были обнаружены изображение свастики и надписи оскорбительного и угрожающего характера (в частности, "смерть евреям") на иврите, сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранительные органы начали расследование этого инцидента. О задержании подозреваемых полиция не сообщала.

Напомним, что неделю назад полиция задержала жителя Тель-Авива, который рисовал на стенах домов в городе свастику. При обыске у задержанного, гримировавшегося под Гитлера, нашли тетрадь с тестами подстрекательского характера.

Ранее сообщалось, что задержан 37-летний житель Тель-Авива, который оставлял свастики по всему городу и поджигал мусорные баки даже тогда, когда он находился под домашним арестом. В частности, этого человека подозревают в том, что именно он нарисовал свастики на арке "Врата веры" в Старом городе Яффо.

В Израиле до сих пор не принят закон о запрете нацистской символики. В последний раз попытка провести такой закон предпринималась в январе 2014 года депутатом Шимоном Охаойном, представлявшим НДИ. Законопроект прошел в предварительном чтении, но в дальнейшем был заморожен.

Тем не менее, вандалам, изображающим свастику в общественных местах или оставляющим антисемитские надписи угрожающего характера, предъявляют обвинения на основе других законов. Такого рода преступники могут быть осуждены на длительные сроки лишения свободы.





