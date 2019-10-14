Иерусалим:
24 - 34°
Тель-Авив:
24 - 31°
Эйлат:
29 - 40°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле14 октября 2019 г., 07:10

Вновь задержан "губернатор Иерусалима", назначенный палестинской администрацией

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Аднан Рейт, "губернатор Иерусалима"
 
   
 
 
Аднан Рейт, "губернатор Иерусалима"

Агентство Maan сообщает, что в ночь на понедельник, 14 октября, сотрудники израильской полиции и общей службы безопасности (ШАБАК) снова задержали в иерусалимской районе Сильван (Силуан) Аднана Рейта, формально считающегося "губернатором Иерусалима" от администрации Палестинской автономии.

Напомним, что 25 сентября родственникам Аднана Рейта была передана повестка на его имя с требованием явки в полицию. В прошлый раз он был задержан в феврале этого года – по подозрению в мошенничестве и подделке документов.

Помимо Аднана Рейта, в ночь на 14 октября были задержаны руководитель иерусалимского отделения партии ФАТХ Шади Мутауар и руководитель отделения ФАТХа в деревне Исауийя Ясир Дурэйш, передает Maan.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 сентября 2019
Maan: вновь задержан министр ПА, ответственный за дела Иерусалима Фади аль-Хадми
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 февраля 2019
Палестинский "губернатор" Иерусалима арестован по подозрению в мошенничестве и подделке документов


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:06 Стрельба в Хайфе, ранен подросток
08:40 Жара и угроза затоплений: закрыты тропы в Иудейской пустыне и в районе Мертвого моря
07:10 Вновь задержан "губернатор Иерусалима", назначенный палестинской администрацией
05:50 Прогноз погоды на 14 октября: жарко, шарав, дожди
01:38 ДТП на севере страны, один из пострадавших в тяжелом состоянии
23:17 Стрельба на границе с Сирией. Комментарии военных
22:56 Пожар на складе в Холоне. Нет пострадавших
21:12 В Мате-Йегуда гадюка укусила 10-летнюю девочку
19:35 600 пограничников будут размещены в арабских населенных пунктах на севере Израиля
19:20 Президент Израиля обратился к Путину с просьбой помиловать Нааму Иссахар
...