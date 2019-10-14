Вновь задержан "губернатор Иерусалима", назначенный палестинской администрацией

Агентство Maan сообщает, что в ночь на понедельник, 14 октября, сотрудники израильской полиции и общей службы безопасности (ШАБАК) снова задержали в иерусалимской районе Сильван (Силуан) Аднана Рейта, формально считающегося "губернатором Иерусалима" от администрации Палестинской автономии.

Напомним, что 25 сентября родственникам Аднана Рейта была передана повестка на его имя с требованием явки в полицию. В прошлый раз он был задержан в феврале этого года – по подозрению в мошенничестве и подделке документов.

Помимо Аднана Рейта, в ночь на 14 октября были задержаны руководитель иерусалимского отделения партии ФАТХ Шади Мутауар и руководитель отделения ФАТХа в деревне Исауийя Ясир Дурэйш, передает Maan.





