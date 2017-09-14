В Араде обострился конфликт между светским и религиозным населением

В Араде - городе, расположенном в 25 км от Мертвого моря и в 45 км от Беэр-Шевы - в последние дни обострился конфликт между светскими и религиозными жителями. Светское население обвиняет общину гурских хасидов в попытке "харидизации" города, религиозные светских - в нетерпимости.

В прошлую субботу, 9 сентября, в городе вспыхнули беспорядки - после того, как на одном из домов был вывешен плакат с портретом лидера местных хасидов раввина Яакова Арье Альтера и надписью: "Арад не продается". Перед домом собрались гурские хасиды, которые бросали в него горящие покрышки. Затем на улицы вышло светское население. Полиция задержала четверых участников беспорядков - двух светских и двух религиозных жителей города.

В демонстрации ультраортодоксов принял участие министр здравоохранения Яаков Лицман.

Мэр города заявил, что агрессивность гурских хасидов перешла все границы.

В среду, 13 сентября, в одном из районных клубов прошло собрание светских жителей, посвященное проблеме "харидизации" города. В нем приняли участие около 1.000 человек, которые выразили готовность продолжить борьбу и не позволить религиозной общине изменить характер города, навязав свой образ жизни.

Горожане опасаются, что Арад со временем превратится в Бейт-Шемеш, из которого религиозное население постепенно вытесняет светские семьи. В рамках акции протеста жители пообещали развесить по городу плакаты, подобные тому, из-за которого вспыхнули беспорядки в прошлую субботу.

Светские жители жалуются на то, что хасиды "захватывают" районные клубы, устанавливают "оглушающие" громкоговорители на синагогах, а также позволяют себе делать замечания светским жителям по поводу их внешнего вида и образа жизни.

Конфликт между светскими и религиозными жителями Арада тянется давно, но на новый уровень он вышел после победы на муниципальных выборах Нисана бен Хамо, члена партии "Еш Атид". Мэр поддержал светское население, протестовавшее против открытия новой синагоги гурских хасидов, но суд встал на сторону религиозной общины, постановив, что синагога продолжит работать.

В ноябре 2015 года раввин общины обнаружил во дворе своего дома подброшенную голову свиньи, а через пару дней неизвестные подвесили у входа в синагогу свиное копыто.

Члены религиозной общины обвиняли светского главу города в подстрекательстве против религиозных.

После вчерашнего срочного совещания светских жителей города религиозный сайт "Ба-хадрей Харедим" написал: проживающие в Араде хасиды утверждают, что светские решили выпустить футболки с изображением раввина Яакова Арье Альтера. Ультраортодоксы предуперждают, что это может привести к новым столкновениям.

В четверг, 14 сентября, в Арад приехал лидер партии "Еш Атид", чтобы поддержать светского мэра. Яир Лапид заявил, что "столкновения между ультраортодоксальным и светским населением начались не из-за религиозных разногласий, а из-за бюджетов и людей, которые хотят получить больше, чем им положено. Мы приехали в Арад, чтобы продемонстрировать нашу поддержку мэру Нисану Бен-Хамо и светским жителям города, которые пострадали в ходе последних беспорядков", - заявил Лапид.

Когда этот материал был готов к публикации стало известно, что мэр Арада Нисан бен Хамо объявил о "перемирии". По его распоряжению будет создана городская комиссия, в которую войдут представители двух общин, с тем, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.