Конференция "Аводы" утвердила предложения Габая по изменению устава

Вечером в четверг, 14 сентября, конференция партии "Авода" абсолютным большинством голосов утвердила изменения устава, которые предлагал глава партии Ави Габай.

Эти изменения предоставляют Габаю больше полномочий в том, что касается формирования предвыборного списка а также назначения ключевых фигур во фракции, в комиссиях Кнессета и в правительстве, если "Авода" войдет в него.

Согласно предложениям главы партии "Авода", ему будет предоставлено право бронировать места для четырех кандидатов. При этом не более двух кандидатов будут кооптированы в первую десятку. Третий и четвертый кандидат займут места во второй и третьей десятке предвыборного списка. Глава партии предлагает также отменить автоматическое бронирование места в предвыборном списке для генсека "Аводы".

Напомним, что ранее публиковалась информация, согласно которой Ави Габай ведет переговоры с бывшим премьер-министром Эхудом Бараком о возможном бронировании ему места в предвыборном списке партии. И Барак, и Габай отвергали факт подобных переговоров.

Утверждено также предложение Габая передать председателю полномочия по непосредственному управлению партией и ее подготовке к выборам. На сегодняшний день эти полномочия находятся в руках генсека "Аводы". "Такие изменения позволят председателю партии реализовать ответственность, которая на него возложена по подготовке партии к выборам с финансовой и организационной точки зрения", - отмечается в документе. Генсеку партии Габай предлагает сфокусироваться на повседневной политической работе, касающейся связи с отделениями партии, ее низовым аппаратом, молодежным крылом и идеологическими кругами.

Внесены изменения и в порядок деятельности фракции в Кнессете. Согласно утвержденному предложению председателя "Аводы", он будет определять личности главы фракции, глав комиссий, а также представителей фракции в комиссиях.

Глава "Аводы" получил также право продлить период работы постоянно действующей конференции на 18 месяцев после избрания нового главы партии.

Предложения Габая были сформированы в документе, получившем название "Инструменты победы". В документе отмечается: "Такие нововведения должны расширить пространство для маневра, необходимого в ходе борьбы за победу на будущих выборах, за привлечение новых слоев населения в партию и в ряды ее сторонников. Необходимо усилить ответственность, прозрачность и подотчетность на всех уровнях партийной деятельности".

Изначально эти предложения вызвали критику среди активистов партии. Однако по мере приближения к дате конференции все больше депутатов фракции открыто высказывались в поддержку этих инициатив. Причем, речь идет не только о тех, кто поддерживал Габая в ходе праймериз. Так предложения главы "Аводы" поддержал его предшественник и нынешний председатель правительственной оппозиции Ицхак Герцог, депутаты Эйтан Кабель, Мики Розенталь, Айелет Нахмиас-Вербин. И даже главный конкурнет Габая на минувших праймериз Амр Перец, выступая на конференции, заявил: "Наша цель единство, которое мы направим на борьбу с правительством Нетаниягу".