Реформы ЦАХАЛа: 8 лет службы в спецназе и льготы для боевых частей

Генеральный штаб Армии обороны Израиля планирует провести сразу две реформы, касающиеся службы в боевых подразделениях.

В рамках одной из реформ планируется реорганизация набора бойцов в четыре самых элитных спецподразделения – спецназ генерального штаба ("Сайерет МАТКАЛ"), спецназ ВМФ "13-я флотилия", спецназ ВВС "Шальдаг" и спасательный спецназ 669.

Как сообщает "Гаарец", военнослужащие, которые будут призываться в эти подразделения (призыв в них добровольный после прохождения тяжелых тестов), будут служить 8 лет, а не 4-5 лет, как до сих пор.

Перевод большей части этих подразделений на контрактную службу позволит высвободить качественных солдат для других боевых частей.

Бойцы этих подразделений смогут за счет армии получить академическую степень по любой специальности на свой выбор.

Еще одна реформа призвана повысить мотивацию службы в боевых частях. С этой целью боевые части будут разделены на три группы – части маневренного авангарда, боевые части и оперативные части боевой поддержки. Тыловые подразделения будут разделены на подразделения боевой поддержки и собственно тыловые.

Бойцы частей маневренного авангарда с 1 ноября текущего года получат прибавку к зарплате в размере 400 шекелей в месяц и будут получать 2.000 шекелей. Кроме того, раз в год они будут получать карточку на сумму 1.000 шекелей, которые можно использовать для оплаты в кинотеатрах, магазинах спортивной одежды, ресторанах и центрах развлечений, сообщает портал ynet.

Среди других льгот – получение карточки солдата боевых частей после 18 месяцев службы, ускоренное получение очередных званий, возможность бесплатного проезда в общественном транспорте в гражданской одежде, включая Эйлат, возможность бесплатного прохождения курсов вождения и курса подготовки к психометрическому экзамену.

Параллельно ЦАХАЛ выделил сотни миллионов шекелей на реконструкцию и модернизацию баз боевых подразделений.