Прогноз погоды на 14 сентября: облачно, небольшой спад жары, моросящий дождь на севере

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 14 сентября, будет наблюдаться переменная облачность. Жарко, но температура воздуха ниже, чем вчера. В утренние часы возможен моросящий дождь в северных районах страны.

В Иерусалиме – 20-31 градусов, в Тель-Авиве – 25-29, в Хайфе – 24-29, в Эйлате – 27-39. В Беэр-Шеве – 22-33, в Мицпе-Рамоне – 19-30, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне и Ашдоде – 26-29, в Ариэле – 20-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-38, на Голанских высотах – 20-35.

Температура воды в Средиземном море – 30 градусов, высота волн – 60-180 см. Купание во вторую половину дня опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – южный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В пятницу ожидается дополнительное понижение температуры. В субботу – без изменений. В пятницу-субботу возможны моросящие дожди на севере. В воскресенье – небольшое повышение температуры.