14 сентября 2017 г.
последняя новость: 08:19
Ургант рассорился с Соловьевым
Невеста звезды КВН умерла от рака
Латынины не эмигрировали
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:19 Реформы ЦАХАЛа: 8 лет службы в спецназе и льготы для боевых частей
08:14 У семьи террориста, убившего Дафну Меир, конфискованы деньги на восстановление дома
07:50 ДТП в Негеве, один человек получил тяжелые травмы
06:16 Прогноз погоды на 14 сентября: облачно, небольшой спад жары, моросящий дождь на севере
00:34 Поножовщина в Кирьят-Гате, двое раненых
19:57 На 92-м году жизни скончался основатель сети модной одежды Castro
18:48 БАГАЦ отменил решение главы МВД о лишении статуса в Израиле четырех членов ХАМАС
18:06 Полиция провела обыски в трех отделениях банка "Леуми"
17:16 На эйлатском пляже на Красном море утонул турист из России
17:08 На бульваре Ротшильда в Тель-Авиве установлена модель метротрамвая
В Израиле

У семьи террориста, убившего Дафну Меир, конфискованы деньги на восстановление дома

время публикации: 08:14 | последнее обновление: 08:14 блог версия для печати

В ночь на четверг, 14 сентября, в ходе операции в деревне Ятта силы безопасности конфисковали наличные деньги (около 48 тысяч шекелей), переданные ХАМАСом семье осужденного террориста, убившего 18 января 2016 года в поселении Отниэль 38-летнюю Дафну Меир.

Судя по всему, эти деньги предназначались для восстановления дома семьи террориста, разрушенного военными по постановлению израильского суда, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Теракт в Отниэле совершил 15-летний Мурад Адаис, житель деревни Ятта. Он сумел скрыться с места преступления, но был задержан на следующий день в арабской деревне Бейт Амра, находящейся на расстоянии трех километров от Отниэля. В задержании террориста принимали участие бойцы спецподразделения "Дувдеван".

В ходе расследования обстоятельств теракта выяснилось, что убийца проник в еврейское поселение через брешь в заборе. Он напал на Дафну Меир у входа в ее дом, где находились в этот момент трое детей. Террорист попытался проникнуть в дом, однако смертельно раненая женщина преградила ему путь, и нападавший скрылся.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 сентября 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 14 сентября







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 14 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017