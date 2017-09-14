У семьи террориста, убившего Дафну Меир, конфискованы деньги на восстановление дома

В ночь на четверг, 14 сентября, в ходе операции в деревне Ятта силы безопасности конфисковали наличные деньги (около 48 тысяч шекелей), переданные ХАМАСом семье осужденного террориста, убившего 18 января 2016 года в поселении Отниэль 38-летнюю Дафну Меир.

Судя по всему, эти деньги предназначались для восстановления дома семьи террориста, разрушенного военными по постановлению израильского суда, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Теракт в Отниэле совершил 15-летний Мурад Адаис, житель деревни Ятта. Он сумел скрыться с места преступления, но был задержан на следующий день в арабской деревне Бейт Амра, находящейся на расстоянии трех километров от Отниэля. В задержании террориста принимали участие бойцы спецподразделения "Дувдеван".

В ходе расследования обстоятельств теракта выяснилось, что убийца проник в еврейское поселение через брешь в заборе. Он напал на Дафну Меир у входа в ее дом, где находились в этот момент трое детей. Террорист попытался проникнуть в дом, однако смертельно раненая женщина преградила ему путь, и нападавший скрылся.