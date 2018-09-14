ВВС и танк ЦАХАЛа атаковали позиции ХАМАСа

В пятницу, 14 сентября, ВВС и танк ЦАХАЛа атаковали два поста террористической организации ХАМАС. Эта атака стала ответом на действия участников "марша", швырнувших несколько гранат и взрывных устройств в сторону военнослужащих Армии обороны Израиля.

Один из офицеров Армии обороны Израиля был легко ранен осколками взрывного устройства. Медицинская помощь была ему оказана на месте.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивает, что ХАМАС несет ответственность за любые враждебные действия с территории сектора Газы.

Несколькими часами ранее на границе сектора Газы собрались около 13 тысяч арабов-участников очередного "марш возвращения", на этот раз проходящего под девизом "Наш выбор – сопротивление".

Были зафиксированы несколько очагов беспорядков. Участники беспорядков жгли покрышки, швыряли камни и бутылки с "коктейлем Молотова" в сторону военнослужащих ЦАХАЛа.

Кроме того, в южной части сектора Газы девять палестинцев перебрались через разделительный забор на израильскую территорию, чтобы сразу же вернуться обратно.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями, чтобы пресечь попытки причинить вред израильским солдатам или нанести урон инфраструктуре безопасности.

Согласно "Палестинскому информационному центру", в результате действий израильских военнослужащих был убит 12-летний подросток и двое мужчин, оба – в возрасте 21 года.

Минздрав сектора Газы сообщает о 248 пострадавших, среди которых шестеро получили серьезные ранения. Также среди пострадавших – 18 подростков.





