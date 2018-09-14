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14 сентября 2018 г.
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ЦАХАЛ сообщает об очередных провокациях во время "марша возвращения"

время публикации: 19:30 | последнее обновление: 20:02 блог версия для печати фото
ЦАХАЛ сообщает об очередных провокациях во время "марша возвращения"
ЦАХАЛ сообщает об очередных провокациях во время "марша возвращения"
ЦАХАЛ сообщает об очередных провокациях во время "марша возвращения"

В пятницу, 14 сентября, на границе сектора Газы, по данным пресс-службы ЦАХАЛа, собрались около 13 тысяч арабов-участников очередного "марш возвращения", на этот раз проходящего под девизом "Наш выбор – сопротивление".

Были зафиксированы несколько очагов беспорядков. Участники беспорядков жгли покрышки, швыряли камни и бутылки с "коктейлем Молотова" в сторону военнослужащих ЦАХАЛа.

Кроме того, в южной части сектора Газы девять палестинцев перебрались через разделительный забор на израильскую территорию, чтобы сразу же вернуться обратно.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями, чтобы пресечь попытки причинить вред израильским солдатам или нанести урон инфраструктуре безопасности.

По данным минздрава Газы, что в результате действий израильских военнослужащих были убиты трое участников акции: 14-летний подросток, а также двое взрослых демонстрантов, одному из которых 32 года, другому – 21.

Напомним, 9 сентября газета "Аль-Хайят" со ссылкой на палестинские источники сообщила, что ХАМАС и другие группировки, прежде всего "Исламский джихад" и Народный фронт освобождения Палестины, приняли решение о снятии блокады "любой ценой", однако не доводя до полномасштабной войны с Израилем.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 сентября 2018 г.
Минздрав Газы: убит еще один участник "марша"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 14 сентября 2018 г.
"Марш возвращения" на границе сектора Газы; убиты двое участников акции





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Пятница, 14 сентября 2018 г.
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