ЦАХАЛ сообщает об очередных провокациях во время "марша возвращения"

В пятницу, 14 сентября, на границе сектора Газы, по данным пресс-службы ЦАХАЛа, собрались около 13 тысяч арабов-участников очередного "марш возвращения", на этот раз проходящего под девизом "Наш выбор – сопротивление".

Были зафиксированы несколько очагов беспорядков. Участники беспорядков жгли покрышки, швыряли камни и бутылки с "коктейлем Молотова" в сторону военнослужащих ЦАХАЛа.

Кроме того, в южной части сектора Газы девять палестинцев перебрались через разделительный забор на израильскую территорию, чтобы сразу же вернуться обратно.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями, чтобы пресечь попытки причинить вред израильским солдатам или нанести урон инфраструктуре безопасности.

По данным минздрава Газы, что в результате действий израильских военнослужащих были убиты трое участников акции: 14-летний подросток, а также двое взрослых демонстрантов, одному из которых 32 года, другому – 21.

Напомним, 9 сентября газета "Аль-Хайят" со ссылкой на палестинские источники сообщила, что ХАМАС и другие группировки, прежде всего "Исламский джихад" и Народный фронт освобождения Палестины, приняли решение о снятии блокады "любой ценой", однако не доводя до полномасштабной войны с Израилем.





