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В Израиле

Подозрение на убийство и самоубийство в Ашкелоне

время публикации: 14:25 | последнее обновление: 14:25 блог версия для печати фото
Подозрение на убийство и самоубийство в Ашкелоне

В субботу, 15 апреля, около 12:30, полиция получила сообщение о мужчине, выбросившемся из окна своей квартиры, расположенной на восьмом этаже одного из жилых домов по улице Бен Атар в Ашкелоне.

Полиция и пожарные, прибыв на место происшествия, проникли в квартиру погибшего, где было обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насилия.

Следователи израильской полиции приступили к расследованию обстоятельств происшедшего. Как сообщает пресс-служба полиции, предположительно речь идет об убийстве и самоубийстве.

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Суббота, 15 апреля 2017 г.
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