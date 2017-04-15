Силы безопасности ПА задержали в Шхеме военнослужащих подразделения "Дувдеван"

Вечером в субботу, 15 апреля, пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что в ходе операции в Шхеме, военнослужащие подразделения "Дувдеван" были задержаны силами безопасности ПНА.

Позднее солдаты были освобождены при посредничестве гражданской администрации.

Обстоятельства инцидента расследуются.

Согласно опубликованной информации, речь идет о двух военнослужащих, выполнявших оперативное задание под видом арабов. Они были задержаны сотрудниками полиции автономии в квартале Рафидия неподалеку от университета А-Наджах и доставлены в местный полицейский участок.

По сообщению Второго канала ИТВ, на место прибыли крупные силы ЦАХАЛа, которые оцепили район, пытаясь освободить задержанных солдат. На месте начались беспорядки, в ходе которых арабы бросали камни и бутылки в военнослужащих. О пострадавших не сообщается.

Портал Ynet отмечает, что освободить бойцов спецназа удалось лишь после вмешательства высших офицеров ЦАХАЛа.