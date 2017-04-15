15 апреля 2017 г.
последняя новость: 15:42
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:39 Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме
14:25 Подозрение на убийство и самоубийство в Ашкелоне
11:23 Ограблен ресторан "Веред а-Галиль" в Верхней Галилее
11:10 Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в Яффо
10:39 На автозаправочной станции возле кибуца Мизра совершено вооруженное ограбление
10:14 Внимание, розыск: пропал Андрей Колосов
09:08 Мужчина получил огнестрельное ранение у въезда в деревню Дир-Хана
07:16 В Беэр-Шеве убит мужчина, задержаны трое подозреваемых
06:45 Прогноз погоды на 15 апреля: прохладно, временами слабые дожди на севере
23:01 Ребенок получил огнестрельное ранение на свадьбе в Джальджулии
В Израиле

Благодатный огонь сошел в Храме Гроба Господня в Иерусалиме

время публикации: 14:39 | последнее обновление: 14:58 блог версия для печати фото
В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь

В Храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима сошел Благодатный огонь. Как и каждый год, огонь появился в кувуклии, где в этот момент молился Патриарх Иерусалимский Теофил.

В Храме традиционно собрались тысячи верующих, желавших увидеть церемонию. От Благодатного огня прихожане зажигли связки из 33 свечей - по числу лет жизни Иисуса Христа.

Благодатный огонь в Храме Гроба Господня
- Фоторепортаж 2016 года
- Фоторепортаж 2015 года
- Фоторепортаж 2014 года
- Фоторепортаж 2013 года
- Фоторепортажи 2011-2012 годов

Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа. Первые письменные свидетельства очевидцев о чудесном появлении "Святого Света" во Гробе Господнем относятся к IX веку.

Церковная церемония получения Благодатного огня (литания) начинается с раннего утра и состоит из целого ряда ритуалов. Вначале кувуклию осматривает и опечатывает полиция. В полдень от Иерусалимской патриархии начинается Крестный ход к Гробу Господню, который завершается перед входом в кувуклию. В пещеру вносят большую лампаду, в которой должен возгореться главный огонь и 33 свечи (по числу лет земной жизни Спасителя).

Иерусалимский патриарх входит внутрь кувуклии в одном полотняном подряснике - чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-либо еще, при помощи чего можно добыть огонь. Затем вход в часовню опечатывается и наступает напряженная тишина в ожидании чуда схождения Благодатного огня.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 15 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017